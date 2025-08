Elkann sul futuro Ferrari: la stabilità ha il nome di Vasseur

Il presidente della Ferrari, John Elkann, rivela il motivo del rinnovo di Fred Vasseur prima del GP d’Ungheria

John Elkann si è espresso sul rinnovo contrattuale del team principal Fred Vasseur. Il presidente della Ferrari ha confermato il suo supporto al manager francese sottolineando l’importanza della stabilità per il team. “Abbiamo davvero lavorato bene con Fred. Quando si lavora bene è importante continuare su quella strada“, ha raccontato ai microfoni di F1.com.”Il nostro rapporto con Fred è cresciuto in modo naturale. È un legame forte, che si percepisce chiaramente in Ferrari.” Elkann ha poi aggiunto: “La stabilità ha un enorme impatto sui risultati, ed è questo ciò che tutti desideriamo“.

Prima delle parole di Elkann e dell’annuncio del 31 luglio del rinnovo contrattuale, numerose voci nel paddock suggerivano che Vasseur fosse sotto pressione e la sua posizione potenzialmente a rischio. Le speculazioni sono state smentite dal diretto interessato e, in seguito, anche dai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, durante il weekend del Gran Premio del Canada.

Vasseur, la Ferrari e le aspettative mancate

Fred Vasseur ha iniziato il suo percorso con la Rossa nel 2023, dopo la sua esperienza come team principal in Sauber. La Ferrari, sotto la sua guida, si è dimostrata molto competitiva nella stagione 2024 mancando il campionato piloti contro la McLaren per soli 14 punti. Con l’arrivo del sette volte campione Hamilton le aspettative per la stagione 2025 si sono alzate ancora di più, ma il team italiano ha faticato a soddisfarle. “Abbiamo vissuto una stagione difficile. È fondamentale concluderla bene e iniziare la seconda metà con forza e energia” ha dichiarato Elkann.

Del resto, pur essendo seconda nel campionato alle spalle del team di Woking, la scuderia non nasconde il proprio momento di crisi. Nonostante ciò il presidente della Ferrari esprime parole di fiducia nella risalita della squadra: “La Ferrari vuole vincere, ha vinto e vincerà ma solo quando sarà in grado di unire tutte le sue forze. Ciò che conta non è il singolo, ma gli individui. Quando questi individui lavorano insieme, possono fare cose incredibili. È sempre stato così in Formula 1. Ricordiamo tutti i momenti di gloria e li abbiamo vissuti grazie a persone eccezionali che sapevano lavorare come una squadra“.

John Elkann ha poi concluso dicendo: “Non si tratta del singolo, ma dello sforzo collettivo di grandi individui capaci di ottenere ancora di più, insieme“. Del resto, fu lo stesso Vasseur a dichiararlo un mese prima del suo esordio in Ferrari: “Il lavoro di squadra conta più del singolo“.