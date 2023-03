Eliminare le prove libere? L’idea di Stefano Domenicali

Nuovi cambiamenti in arrivo per il format della Formula 1, il boss italiano Stefano Domenicali pensa di limitare al massimo le prove libere durante il weekend: ma sarà mai possibile?

Weekend di gara terminato sul fronte della MotoGP, che ha potuto godere della presenza anche del boss italiano della Formula 1. Stefano Domenicali, durante un intervista infatti, esprime il suo punto di vista sul concept della sessione delle prove libere. Secondo il presidente dunque, dovrebbero essere limitate al massimo in quanto poco interessanti per il pubblico, e utile solo agli ingegneri. Vogliamo ricordare ai nostri lettori, come infatti un cambiamento sia già stato fatto, sostituendo le prove libere 3 con il format della sprint race. Ma quanto ancora si potranno limitare le sessioni di prove libere?

Tuttavia, si tratta sempre di uno sport in cui gli atleti operano in vetture con una tecnologia pari a quella degli Space Shuttle. Pertanto, le prove libere dimostrano essere necessarie, se non indispensabili per verificarne il corretto funzionamento. D’altra parte il Boss Stefano Domenicali spiega le sue ragioni, esordendo così: “Io faccio parte del partito che vorrebbe limitare al minimo le prove libere, che interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore”, continua. “Questa sarà la mia proposta nelle prossime riunioni che avremo. Ogni volta che le monoposto scenderanno in pista deve esserci qualcosa per cui vale la pena lottare.”

“Ovviamente la Domenica non verrà modificata in quanto rappresenta un momento molto importante per tutti gli appassionati. Quello che vogliamo discutere nella prossima F1 Commission è come apportare qualche correzione all’attuale format per vedere se c’è qualcosa che possiamo migliorare o qualsiasi altra idea. Per quanto riguarda la riduzione del numero di prove libere, si tratta di una cosa che sono davvero ansioso di discutere con i piloti e le squadre e, naturalmente, con la FIA”, conclude.