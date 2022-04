EA Sport F1 22: disponibile dal 1 luglio!

Il nuovo videogioco sulla Formula 1 si chiamerà EA Sport F1 22 e sarà disponibile dal 1 luglio

Nella gironata di ieri è stato presentato al mondo il nuovo videogioco sulla Formula 1. Il sito ufficiale di Electronic Arts ha invitato gli appassionati ad entrare ufficialmente nella nuova era di questo sport. Ciò fa riferimento ai nuovi regolamenti che hanno cambiato il volto della Massima Serie e che i fan ritroveranno anche nel videogioco. Sono infatti numerose le novità che i creatori hanno inserito nel nuovo gioco.

I giocatori potranno prender parte al Campionato Mondiale di Formula 1 2022 nelle nuovissime monoposto ibride e dovranno abituarsi alla diversa programmazione del weekend di gara. Infatti, nel gioco sono state incluse anche le sprint race, che durante la passata stagione hanno acceso una lunga discussione. I creatori del gioco hanno fatto del loro meglio per rendere le competizioni ancora più elettrizzanti e imprevedibili ripetto alle edizioni precedenti. Per questo motivo i fan dei videogiochi e della Formula 1 sono in trapidazione. Tuttavia, dovranno aspettare ancora un po’, perchè l’EA Sport F1 22 sarà disponibile a partire dal 1 luglio.

Enter the new era with #F122game F1® 22 – coming July 1 for PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, and PC More details 👉 https://t.co/lS0uSmAnhj pic.twitter.com/LTnucn318F — EA SPORTS (@EASPORTS) April 21, 2022

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO VIDEOGIOCO

I giocatori metteranno alla prova le loro abilità nel corso del calendario 2022. Tra i numerosi circuiti su cui potranno sfidarsi, sarà presente anche quello di Miami, che debutterà quest’anno in Formula 1. Inoltre, il gioco presenta anche gli ultimi aggiornamenti delle piste effettuati in Australia, Spagna e Abu Dhabi.

Un’altra novità consiste nel fatto che i fan potranno entrare nel mondo glamour di questo sport, grazie a F1 Life. Si tratta di un hub personalizzabile utile a sfoggiare la propria collezione di supercar, accessori e abbigliamento, che possono essere guadagnati attraverso il gioco. EA Sport F1 22 vanta anche di ulteriori miglioramenti tra cui la sezione “La mia squadra”, che permette ai giocatori di scegliere il loro budget iniziale in base a tre punti di accesso: newcomer, challener e front runner.