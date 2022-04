Minardi, nuovo presidente della Single-Seater Commission

Con un nuovo annuncio della FIA quest’oggi è stata resa nota l’elezione a presidente della Single-Seater Commission di Gian Carlo Minardi

L’elezione a presidente della FIA Single-Seater Commission di Gian Carlo Minardi (in sostituzione di Bob Fernley) porta un po’ del nostro tricolore all’interno della Federazione. Il suo compito sarà quello di supervisionare l’operato della Single-Seater Commission; già determinante nel rimodellare il portfolio delle diverse serie junior introducendo tecnologie innovative ed incrementando le misure di sicurezza negli ultimi anni.

Gian Carlo Minardi elected as President of the FIA Single-Seater Commissionhttps://t.co/9JTxKSzDAB pic.twitter.com/HkSQ0hQ4nZ — FIA (@fia) April 15, 2022

“Do un caloroso benvenuto all’elezione di Gian Carlo Minardi come presidente della FIA Single-Seater Commission. Un uomo che rappresenta una figura molto importante nel motorsport. Non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per sviluppare ancora la piramide delle categorie delle monoposto intorno al globo”, le parole del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem che si leggono nel comunicato.

Minardi è davvero una delle personalità più rilevanti all’interno delle competizioni automobilistiche. I più giovani non se lo ricorderanno o penseranno all’AlphaTauri solo come ex Toro Rosso. Ma tornando più indietro per vent’anni la scuderia di Faenza è stata in Formula 1 portando il nome del suo fondatore italiano. Riportano alla mente anche quando fu eletto presidente dell’ACI. O quando recentemente è divenuto presidente dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (nell’anno in cui il Santerno è tornato in calendario).

Per Minardi si tratta di un’ ulteriore step nella sua straordinaria carriera, che ora lo pone fra i vertici dirigenziali della Federazione Internazionale dell’Automobile. Probabilmente per il vicino futuro lo vedremo invece proprio il prossimo fine settimana ad Imola in occasione del quarto Gran Premio della stagione; a cui si guarda con enorme entusiasmo con il ritorno del grande pubblico già dalla primissima giornata in pista.