È vietato coprire l’auto con un telo: scendi giù a toglierlo prima che passi una pattuglia

Non tutti lo sanno ma è vietato coprire la propria auto con un telo, se non volete ricevere una multa è meglio che andiate subito a toglierlo.

Ci sono molteplici motivi per cui un guidatore dovrebbe coprire la propria auto sotto un telo. Tendenzialmente riguardano tutti la sicurezza del veicolo e il cercare di proteggere la carrozzeria in primis, dai vari danni che potrebbero colpirla.

Ambientali, meteorologici e così via. Soprattutto in questi anni di cambiamenti climatici, dove un semplice temporale si può trasformare in una bufera, è palese intuire come i guidatori, per evitare bolli da grandinata, cerchino di proteggere come meglio possono il proprio bolide.

Cosa dice però il Codice della Strada, in merito alla copertura totale dell’auto con un telo? Vi diciamo subito che è meglio toglierlo se non volete una multa. Ecco cosa succede se vi pizzica una pattuglia.

I vari teli presenti in commercio

Coprire la propria auto con un telo, nel parcheggio privato di casa propria o comunque in una proprietà privata non è un reato. Per questo motivo, su suolo privato potrete effettuare questa procedura con totale tranquillità. Inoltre in commercio esistono delle alternative al classico lenzuolo domestico.

Ci sono i teli che proteggono dalla grandine, quelli che proteggono la carrozzeria dai raggi del sole e così via. Ce ne sono di vari formati e materiali. Insomma online oggi giorno si trova praticamente di tutto, perfino le tettoie portatili. Ma cosa succede se coprite la vostra auto sul suolo pubblico?

Cosa dice il Codice della Strada in merito

Quando vi trovate sul suolo privato, la vostra auto potrete coprirla senza problemi è quando parcheggiate su suolo pubblico che le regole cambiano. Il Codice della Strada, non dice espressamente che il cittadino non possa apporre un telo sull’automobile, ma come riportano l’art. 100: “Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione” e l’art.102 comma 7 del CdS: “chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173”.

Per questo motivo non stupisce il fatto che un cittadino in vacanza si sia visto applicare una multa di 29,40 euro per aver reso illeggibile la propria targa su suolo pubblico, avendo coperto l’auto, per proteggerla dalla resina che rilasciava un pino. Sappiate che per quanto potrete protestare, siete voi in torto quindi avrete due opzioni. Cercare dei luoghi dove parcheggiare l’auto in totale sicurezza o acquistare i teli che rilasciano le targhe completamente scoperte. In ogni caso, sappiate che coprire totalmente l’auto con un telo su suolo pubblico è illegale.