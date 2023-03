È di nuovo polemica tra Hamilton e la FIA

All’alba mondiale, nuova polemica tra Hamilton e la FIA. Oggetto di discussione i gioielli mantenuti alla guida dal sette volte campione del mondo cui la Federazione già nella scorsa stagione, aveva vietato

La stagione 2023 si accende con una nuova polemica tra Hamilton e la FIA. Prima dell’inizio della prima sessione di prove libere tenutesi oggi in Bahrain, la Federazione Internazionale ha emesso un documento contenente il divieto di salire sulle monoposto con elementi metallici, come gioielli o piercing. Un mandato rispettato da tutti i team tranne la Mercedes, a causa di Lewis Hamilton.

A seguito di questa violazione da parte del sette volte campione del mondo, la FIA ha inviato un’ulteriore mandato, in cui si comunica che su raccomandazione medica, Hamilton potrà correre con i suoi gioielli. La federazione quindi facendo fede sulla documentazione medica, non apporterà alcune sanzione. Il #44 della Mercedes sarà l’unico in griglia difatti a correre con i gioielli.

Una storia che si ripete

Un dissapore non di certo nuovo tra il pilota inglese e la Federazione Internazionale. Durante il Gran Premio d’Australia 2022, il direttore gara, Niels Wittich ha espressamente vietato divieto di salire sulle monoposto con qualsiasi gioiello. Una misura che iniziò a entrare totalmente in vigore a luglio 2022. Hamilton è sempre stato contro questa misura, rifiutandosi di togliersi i piercing. Ottenne un esenzione dalla FIA per poter continuare a guidare.

All’alba mondiale, già appaiono le prime polemiche, fortunatamente già risolte. Ma si ha la percezione che sarà solo l’inizio di una serie di dibattiti tra i team e la FIA. Nel frattempo, occhi puntati sulla prima gara della stagione: si andranno a sciogliere i dubbi sulle prestazioni di Mercedes e Ferrari? Red Bull sarà la favorita assoluta o una sorprendente Aston Martin potrebbe creare inaspettati scenari? Lo scopriremo in questo weekend!