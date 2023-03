GP Bahrain, Alonso: “E’ solo questione di tempo”

Alonso in grande spolvero durante le due prime sessioni di libere per il GP del Bahrain. Chi ben comincia…

La rivelazione dei test continua a confermarsi anche in queste due prime sessioni di prove libere. E’ ancora presto per dare giudizi, ma intanto Aston Martin continua a stupire. Per il GP del Bahrain, Fernando Alonso infatti ha ottenuto il secondo posto nella prima sessione di libere e addirittura il primo nella seconda. L’asturiano però preferisce essere cauto, dato che ancora sono soltanto test.

“Sicuramente è un altro passo nella giusta direzione. La monoposto ha dato nuovamente buone sensazioni, però non dobbiamo ancora concentrarci troppo sui tempi. Ci sono delle migliorie da apportare in termini di assetto e inoltre è troppo presto per dare giudizi, dato che siamo ancora in fase di approccio alla gara. Sono diverse le cose che dobbiamo modificare, ma sarà sicuramente un processo interessante da seguire, in quanto il team sta imparando cose nuove ogni giorno” ha così dichiarato Alonso al termine della seconda sessione di prove libere.

…è a metà all’opera

C’è sicuramente tanto entusiasmo in casa Aston Martin, seppur giustamente è nascosto dalla cautela. Ma cosa avrà fatto Lawrence Stroll per convincere Alonso ad approdare alla corte dell’Aston Martin? Sicuramente sarà stato molto persuasivo e un progetto vincente fa gola a chiunque, specialmente alla competitività e voglia di vittoria dello spagnolo.

“Vediamo cosa accadrà alle prime gare, perché al momento abbiamo svolto delle buone sessioni di test. Per quel che riguarda Lawrence, ha una visione ben precisa in ogni cosa che fa ed è difficile vederlo fallire. E’ solo questione di tempo e l’Aston Martin potrà sfidare i migliori team. La monoposto totalmente nuova rende il progetto ancora più interessante, ma la strada è ancora lunga” ha così concluso il due volte campione del mondo. La strada sarà sicuramente lunga, ma com’è che si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera.