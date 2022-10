Due gare in Italia? Un altro Paese ha la stessa ambizione

Dalla prossima stagione saranno ben tre i GP ospitati negli States: ma si fa avanti un altro candidato

Non è la prima volta che la Formula 1 organizza più di una gara nella stessa nazione. E’ già accaduto in passato. E soltanto in tempi recenti, in Italia si sono tenuti tre Gran Premi (nel 2020, per le limitazioni dovute alla pandemia). Dal prossimo anno, gli Stati Uniti ospiteranno ben tre gare, tra la neo arrivata Miami, la veterana Austin e il nuovo tracciato di Las Vegas. Ma la stessa richiesta arriva adesso anche dall’Oriente: quella di due gare in Arabia Saudita.

Con il tracciato di Gedda, l’Arabia Saudita entra nel calendario di Formula 1 nel 2021. Sono due i Gran Premi disputati finora sulla città bagnata dal Mar Rosso. Eppure, secondo il progetto iniziale, il circuito non dovrebbe rimanere permanentemente nel calendario. Dovrà infatti essere sostituito dalla pista di Qiddiya. I cui lavori dovrebbero essere ultimati per il 2026.

UN SECONDO GRAN PREMIO IN ARABIA SAUDITA: E’ POSSIBILE?

A seguito del grande successo riscosso dal tracciato di Gedda, il ministro dello sport d’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, ha proposto di mantenere entrambi i circuiti nel calendario. Di fronte a una simile proposta: “Non diremmo di no“, dichiara. “Vediamo davvero i benefici di questi eventi per il Regno. Ed è il motivo per il quale stiamo investendo così tanto“.

“Voi vi concentrate più sullo sport. Ma stiamo facendo la stessa cosa sulla cultura, l’intrattenimento e le esibizioni. E altre tante cose a cui stiamo guardando. Sicuramente potremmo ospitare due gare. Ma penso sia qualcosa di cui dobbiamo discutere con la Formula 1, e vedere come va. Ma ci piacerebbe questa eventualità“.

Il principe Abdulaziz ha anche proposto, in caso non fosse possibile ospitare due gare in Arabia Saudita, di alternare i due circuiti di anno in anno. “E’ già successo in Germania,” dice infatti, “tra il Nurburgring e Hockeneim. Quindi potrebbe essere un’opzione“. Secondo il principe, i due tracciati offrirebbero due esperienze completamente diverse: “Sarà una location iconica per un Gran Premio di Formula 1. Perché è un tipo di intrattenimento del tutto diverso. Non avremmo due gare uguali in una sola regione. Gedda è sul mare. L’altra è nel deserto. E’ un’atmosfera completamente diversa.” conclude.