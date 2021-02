Drive to Survive: quasi pronta la terza stagione

Ha avvicinato al mondo della Formula 1 svariati cinefinili, ora ‘Drive to Survive’ è pronta alla terza stagione

Quasi ultimati i lavori per la produzione della nuova stagione della docuserie ‘Drive to Survive’. La serie prodotta da Netflix e ambientata nel paddock della Formula 1, è pronta a farci entusiasmare ancora una volta. Ad annunciarlo proprio Paul Martin, produttore esecutivo della serie.

Tra le serie in uscita a febbraio comunicate da Netflix non compare ‘Drive to Survive’. Probabile che quindi la terza stagione sarà disponibile da marzo. Le telecamere di Netflix hanno accompagnato ancora una volta i team nonostante le complicazioni della pandemia covid-19. Senza dubbio, questa è la stagione che tutti aspettano di più.

GARE PAZZE E COLPI DI SCENA: TUTTO CIO’ NELLA NUOVA STAGIONE

Un anno pazzo, con vittorie e podi per piloti non abituati a stare nella parte alta dello schieramento, in una stagione molto impegnativa. Nonostante il predominio della Mercedes, il 2020 è stata un campionato molto interessante ed entrare ai box per rivivere l’azione di quei momenti, sarà una sorta di preparazione in vista della ripresa delle attvità.

Non ci sono grosse novità o spoiler sul contenuto di questa terza stagione. Non si sa quando le telecamere abbiano accompagnato ogni singolo squadra o ogni singolo pilota durante gli eventi più rilevanti di questo frenetico anno. Netflix sarà stato all’interno del box Mercedes in Bahrain? O magari con Racing Point? Sarà stato nsieme ad AlphaTauri nel trionfo di Pierre Gasly in Italia? Avranno parlato con Fernando Alonso prima del suo ritorno nella classe regina? Presto ci libereremo dei dubbi, bisogna aspettare ancora un po’.

Tuttavia va considerato che le riprese della terza stagione sono iniziate solo a metà luglio, quando la stagione di Formula 1 è riuscita a prendere il via. Probabile quindi che bisognerà aspettare oltre marzo per poter godersi i nuovi episodi della serie.