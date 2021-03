Drive to Survive: Netflix rilascia il trailer della stagione 3

Netflix ha rilasciato il trailer della terza stagione di Drive to Survive, serie dedicata alla Formula 1

Prima di scendere in pista per iniziare la nuova stagione di Formula 1, Drive to Survive fa ritorno su Netflix. Dopo il successo delle prime due stagioni della serie, la società americana ha deciso di produrre anche la terza stagione registrando i dietro le quinte del campionato 2021. Nonostante le restrizioni dovuto al Covid-19, i membri della troupe sono riusciti a raccogliere i contenuti necessari al montaggio finale.

Il mese scorso la Formula 1 ha annunciato che la terza stagione di DTS sarebbe stata rilasciata il 19 marzo, pochi giorni prima dell’inizio del nuovo campionato. Al tempo era stato rilasciato anche un teaster trailer, mentre il trailer completo è stato rilasciato solo oggi. Ancora una volta, gli appassionati potranno assistere ai retroscena di ciascun team.

La stagione 3 di F1: Drive to survive arriva il 19 marzo. pic.twitter.com/hMkFsoNyAz — Netflix Italia (@NetflixIT) March 5, 2021

DRIVE TO SURVIVE: “LA STAGIONE PIÙ RICCA FINORA”

Tra le dichiarazioni della Formula 1 si può leggere: “Ai fan verrà dato un accesso dietro le quinte senza precedenti alla stagione 2020, che è stata interrotta in Australia a causa della pandemia. Vedranno intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e l’incredibile vittoria del settimo titolo di Hamilton. Tutto ciò la renderà la stagione più ricca prodotta finora”.

Tra i 10 episodi assisteremo alle dinamiche dell’esplosivo mercato piloti, con un focus sulle coppie Vettel-Leclerc e Sainz-Norris. Non mancherà nemmeno Gunther Steiner, che con i suoi modi di fare ha conquistato tutto il pubblico. Infine, rivivremo il momento più tragico della stagione. Nel trailer, infatti, si può vedere Romain Grosjean, con al proprio fianco la moglie Marion, che parla dell’incidente in Bahrain.