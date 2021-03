Alpine ammette di ispirarsi al motore Mercedes per il 2021

Il capo per lo sviluppo della power unit dell’Alpine ha ammesso di ispirarsi al design del motore Mercedes

Non è una novità che una scuderia si ispiri al design della power unit Mercedes, basti solamente pensare allo scalpore che fece la “Mercedes rosa”, ovvero la monoposto Racing Point, la scorsa stagione. Tuttavia in quel caso si trattò di diverse parti della vettura. Alpine ha recentemente ammesso, tramite il proprio responsabile dello sviluppo power unit, di trarre ispirazione dal motore Mercedes.

Con l’introduzione della nuova regola che prevede il congelamento dei motori, la Renault, ora diventata Alpine, asserisce che la power unit di quest’anno è semplicemente un upgrade della precedente. il resposabile dello sviluppo della power unit, Remi Taffin, ammette a Motorsport: “La risposta è semplicemente positiva. Abbiamo preso ispirazione dalla Mercedes”. continuando: “Probabilmente continueremo su questa strada. Sono certo che abbiate visto le foto quindi non vi mentirò”.

Quali sono queste foto a cui fa riferimento Taffin? Sono le immagini che ritraggono Fernando Alonso, che torna in Formula 1 quest’anno affiancando Esteban Ocon, mentre analizza i miglioramenti apportati al motore al quartier generale a Viry Chantillon. Un ammissione discreta ma di forte impatto quella di Toffin che mette a tacere le critiche prima che comincino. Comunque non è la prima volta che una scuderia si ispira alle modifiche già apportate dalla tedesca Mercedes. Nel 2017 anche il design del motore Honda richiamò particolarmente quello Mercedes.

A COSA SI SONO ISPIRATI DUNQUE GLI INGEGNERI ALIPNE?

Essenzialmente la modifica apportata è nella divisione del turbo e degli elementi del compressore. Questa modifica è stata per prima introdotta dalla scuderia tedesca in seguito all’inizio dell’era ibrida. Queste due parti del motore, in seguito alla rettifica, sono unite da un staffa connettiva tra gli interni del V-Bank.

Quali sono i benefici che vengono apportati? Ovviamente i vantaggi arriverebbero sia per quanto riguarda la distrubuzione del peso, ma anche per quanto riguarda l’assetto aerodinamico. Secondo quanto dichiarato da Taffin queste modifiche in realtà erano già state programmate per la metà della scorsa stagione, prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per i motori.

Maria Sole Caporro