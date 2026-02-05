Hamilton, spunta una nuova fiamma

L’incontro riservato: nuova fiamma per Lewis Hamilton?

Secondo alcuni media inglesi, per Lewis Hamilton sarebbe spuntata una nuova fiamma. In attesa di rispondere in pista in modo concreto a coloro che lo hanno criticato durante l’ultimo campionato, si fa strada un ulteriore indiscrezione. Lewis Hamilton starebbe, infatti, frequentando una sua vecchia conoscenza. A detta del tabloid inglese The Sun, è probabile che il pilota della Ferrari e Kim Kardashian, nota celebrità statunitense, si starebbero vedendo. Nonostante, ad oggi, non si abbia ancora alcuna ufficialità.

Secondo la ricostruzione, rimasta riservata per circa un mese, la modella sarebbe volata verso il Regno Unito dagli Stati Uniti con un volo diretto verso l’Oxfordshire. Tutto per trascorrere una giornata “romantica” insieme al sette volte campione del mondo. La sicurezza avrebbe tutelato la riservatezza della coppia, ma le indiscrezioni – accompagnate da numerosi dettagli- sarebbero filtrate dalla stessa struttura che li ha ospitati. Con tanto di riferimenti alle attività e ai servizi di cui avrebbero usufruito, tra cui palestra e massaggi di coppia.

Gossip e vita privata

Lewis Hamilton e Kim Kardashian si conoscono da anni. Un’amicizia nata nel 2014 e cresciuta sotto i riflettori del jet set internazionale, alimentata, inoltre, dall’interesse del pilota per il mondo dello spettacolo, della musica e degli eventi legati al lifestyle. In questo contesto di lunga frequentazione potrebbe rientrare anche il tempo trascorso insieme a Capodanno, dopo il party di fine anno negli Stati Uniti. Momento in cui entrambi sono stati ospiti dell’attrice Kate Hudson ad Aspen. Dal 2015, anno della separazione dalla storica compagna Nicole Scherzinger, il nome di Hamilton è stato diverse volte accostato a diverse frequentazioni e indiscrezioni sulla sua vita privata. Tra le altre, il nome di Barbara Palvin prima e, più recentemente, la cantante Raye.

Aurora Ricci