Domenicali: “Smorzate i toni contro le sprint”

L’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, afferma che nessuno deve essere “egoista” nel criticare gli sforzi per migliorare lo spettacolo

Nonostante il drammatico aumento di popolarità della F1 sotto il proprietario Liberty Media, ci sono stati alcune contraccolpi da parte dei piloti su alcuni aspetti dei fine settimana del Gran Premio.

Oltre a una certa disapprovazione per il recente spettacolo di intrattenimento pre-gara di Miami, il passaggio della F1 a un formato di gara sprint in diversi fine settimana non è stato universalmente popolare e la colpa viene fatta cadere su Domenicali.

Più di recente, il due volte campione del mondo Max Verstappen ha suggerito che se la F1 continua sulla strada di più gare sprint come parte di una grande espansione del calendario, allora dovrebbe considerare il suo futuro a lungo termine in F1 .

Ma Domenicali, che ha contribuito a guidare la spinta per introdurre le gare sprint, pensa che sia sbagliato che le persone debbano criticare aspetti della F1 che hanno contribuito a renderla più popolare e inevitabilmente aumentare i livelli di popolarità di tutti i soggetti coinvolti.

Parlando al Daily Mail , Domenicali ha dichiarato: “Non voglio una società in cui le persone non possano dire quello che vogliono. Ma i piloti a volte devono ricordare che fanno parte di un quadro più ampio. Non dobbiamo essere egoisti” .

“Fanno parte di questo sport e di questo business, e cresce perché stiamo pensando in grande.

A volte essere fuori dalla nostra zona di comfort non è facile, ma non possiamo essere pigri o compiacenti, così come possiamo rivedere alcune delle specifiche del formato del weekend sprint alla fine della stagione, una volta che lo abbiamo provato nelle previste sei occasioni. Non faremo nemmeno sprint ogni fine settimana“.

Domenicali si è già sentito con Max riguardo il suo parere sulle sprint

“Ma abbiamo un nuovo pubblico e dobbiamo offrire un buon rapporto qualità-prezzo a ogni sessione, non lasciare che tutti girino in tondo a vantaggio di ingegneri e piloti”.

I commenti di Verstappen sulla messa in discussione del proprio futuro in F1 a causa delle gare sprint, hanno conquistato molti titoli all’inizio di quest’anno.

Domenicali ha minimizzato i discorsi che l’olandese vuole uscire dalla serie, avendo fatto in modo di parlare con lui prima dell’ultima gara di Miami.

“Ho discusso i problemi con Max (prima dell’ultima gara a Miami)”, ha aggiunto Domenicali. “Ha detto che amava lo sport e quello che stava facendo.

È campione del mondo e sta lottando per il terzo titolo. È nato in macchina. Direi che probabilmente resterà più a lungo di me. Non è un problema”.

Il vero problema è che a lamentarsi non sono solo i piloti.