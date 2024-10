Divieto di circolazione per le auto scure, portano rogna | Non è uno scherzo, controlla che anche la tua non sia tra le proibite

In Turkmenistan sono consentite solamente automobili di colore chiaro - pexels - F1World.it

Esiste un paese in cui le auto scure sono vietate dal presidente: non potrete mai indovinarlo

Ad Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, c’è il maggior numero di edifici in marmo del mondo, monumenti enormi e strade scintillanti, ma c’è qualcosa che non si vedrà da nessuna parte: macchine nere, o comunque di qualsiasi colore scuro.

Il suo vecchio presidente, Gurbanguly Bernimuhamedow, ha infatti iniziato una guerra contro le auto colorate a partire dal 2015, quando ha vietato l’importazione di auto nere. All’epoca la dogana non diede altra motivazione se non quella di preferire le auto bianche, un colore portafortuna, secondo quanto riporta www.motorpasion.com.

Ma nel 2018 la politica è andata oltre: quell’anno il governo ha stabilito che nel Paese sarebbero ammesse solo auto bianche, argento o beige. Tutti gli altri colori, ma soprattutto quelli scuri, sono stati banditi. I media locali hanno documentato che dopo il decreto i prezzi per riverniciare un’auto sono raddoppiati, con costi compresi tra 1.000 e 3.000 dollari.

In questo modo, i cittadini che avevano un’auto di colore considerati illegale hanno cercato di rispettare la legge. Secondo quanto riferito, infatti, le automobili di altri colori sono state portate al deposito giudiziario ed i loro proprietari hanno dovuto pagare delle multe.

Quel divieto che non ha capo né coda

Ad Ashgabat questo divieto è più evidente. Conosciuta come Città del marmo bianco e Città dell’amore, la capitale mostra il candore in tutti i suoi edifici governativi e commerciali. Il fatto che le auto debbano essere bianche per poter circolare coincide anche con la tavolozza di colori che la città esibisce sui suoi edifici. L’insediamento cittadino di Ashgabat esiste dal 1881, ma nel 1991, con l’indipendenza conquistata dal Turkmenistan, divenne la capitale del nuovo paese.

Anche se è facile entrare in Turkmenistan, i suoi abitanti trovano molto difficile andare all’estero. I turisti sono sempre accompagnati da guide governative ed alcuni YouTuber sono riusciti ad entrare per visitare la cosiddetta “Porta dell’Inferno“, un pozzo di gas naturale che brucia dal 1971.

Cosa vuol dire il bianco in Turkmenistan

Il bianco è associato all’amore e alla purezza e, a quanto pare, è il colore preferito del presidente. Quando Berdimuhamedow ha imposto questa politica, per semplici superstizioni personali, era solo il secondo capo che avesse mai governato in quella nazione, una posizione che ha ricoperto dal 2007 al 2022. Suo figlio, Serdart Berdimuhamedow, è ora presidente, ma non ha cambiato la sua posizione seguendo la politica di suo padre.

Per i suoi abitanti, il colore delle automobili è probabilmente l’ultima delle imposizioni. Il Turkmenistan è un paese autoritario, con violazioni dei diritti umani, e la sua architettura monumentale ricorda il suo passato sotto l’egida sovietica. Il suo governo è noto per aver stabilito un culto della personalità, e anche i mesi dell’anno e i giorni della settimana sono stati ribattezzati nel 2002 dal nome del loro primo presidente, Saparmurat Niyazov.