Angolo di camber: controlla sempre questo valore, deve essere sempre uguale a zero | Qualche grado più o in meno può costare centinaia di euro

Il tuo angolo di camber deve essere sempre uguale a zero, se così non fosse potresti dover sopportare un costo molto elevato.

Lo chiamano comunemente angolo di camber o di campanatura e sostanzialmente è quello che si va a formare tra il piano longitudinale del pneumatico e quello perpendicolare che si va a creare con il terreno.

Un elemento che forse ancora troppo pochi automobilisti conoscono e che invece si può rivelare molto più importante di quello che si possa immaginare.

A seconda del modo di divergere del pneumatico si può avere un angolo di campanatura che può essere negativo o positivo e buona parte di questo dipende da quelle che sono le caratteristiche stesse della struttura pneumatica.

Ma cerchiamo di comprendere a cosa serve l’angolo di campionatura e perchè gli automobilisti vi dovrebbero porre maggiori attenzioni.

Attenzione al valore che assume la tua campanatura

Per riuscire a guidare la propria automobile senza correre alcun rischio, si crea la necessità di riuscire a conoscere quelle che sono le caratteristiche che l’automobile dovrebbe avere per essere sempre in regola. Nel momento in cui l’angolo di camber assume valori positivi, la parte superiore delle ruote è inclinata verso l’esterno, negativa se verso l’interno. Controllare il suo valore si rivela veramente indispensabile.

Tanto che si finisca su valori positivi che su quelli negativi, innanzitutto si corrono rischi eccessivi anche per chi si mette al volante, senza considerare spesa eccessiva che si dovrà affrontare per provvedere alla manutenzione. Ricordiamo che i pneumatici sono uno degli elementi più importanti della vettura, per il buon mantenimento della strada.

Cosa sapere sul valore dell’angolo

Quando il valore in questione si discosta da quello che è lo zero, quello che si rischia è che il pneumatico abbia un consumo diverso e questo porterebbe a un rischio maggiore in strada. Un pneumatico che si consuma di più sulla parete interna o esterno, dovrà essere sostituito prima, se non si vogliono brutta sorprese in termini di tenuta di strada.

Questo è il motivo per cui andare a controllare il valore è veramente indispensabile. Quando l’angolo di Camber è scorretto, occorre intervenire per conservare la sicurezza della vettura.