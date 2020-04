Dennis: “Hamilton non dimentica chi lo ha aiutato”

L’umiltà che ha dimostrato in questi anni, nonostante i suoi sei titoli Mondiali, contraddistinguono Lewis Hamilton, e Ron Dennis essendo stato determinante nel lanciare la sua carriera l’apprezza molto

Quando Lewis Hamilton ottenne il suo sesto titolo Mondiale, ricevette immediatamente un messaggio di congratulazioni da parte di Ron Dennis, l’uomo che lo notò quando era ancora estraneo al mondo del karting. Il dirigente sportivo britannico ha puntato molto su di lui e ha dimostrato di non aver sbagliato quando, nel 2008 hanno vinto il loro primo Campionato Mondiale insieme alla McLaren.

“Dopo la vittoria del sesto titolo Mondiale, ho ricevuto un messaggio da Ron Dennis dove si congratulava con me per il successo ottenuto. Voglio ringraziarlo per avermi dato fiducia. Merita un sentito ringraziamento per aver creduto, sin da subito, in me, per il sostegno che mi ha donato in questo lungo percorso. Senza di lui non sarei qui”, ha dichiarato il pilota britannico lo scorso novembre.

DENNIS SOTTOLINEA IL SUCCESSO DEL PILOTA BRITANNICO E I SUOI SACRIFICI PER ARRIVARE FIN QUI

Il dirigente britannico che ha lasciato il mondo della Formula 1 nel 2017, ha messo in luce l’umiltà del sei volte Campione del Mondo durante la sua carriera e ha ricordato il grande rapporto che entrambi mantengono, nonostante sia passato oltre un decennio da quando sono stati al vertice insieme. “Hamilton è maturato molto nel corso degli anni, ma non dimentica mai da dove è partito. Il nostro rapporto è come un rapporto padre-figlio, non dimenticherà mai chi lo ha aiutato, che si tratti di suo padre, dello staff della McLaren o di me” ha affermato Dennis nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sports.

Infine ha evidenziato come il pilota britannico sia un esempio di successo e difende i sacrifici che svolge ogni anno, anche se per un talento come il suo ne vale la pena. “Ha dimostrato al mondo che con la forza di volontà si può ottenere tanto, andando lontanissimo. Sin dall’inizio ha fatto un ottimo lavoro e merita immensamente quei titoli” ha così concluso Ron Dennis.