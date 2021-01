De la Rosa: “Sainz è pronto per la Ferrari”

Nel giorno dell’esordio di Carlos Sainz sulla pista di Fiorano Pedro De la Rosa ha espresso il suo giudizio sul neo ferrarista

Il primo giorno di scuola di Carlos Sainz a Fiorano ha destato l’attenzione della stampa italiana, che si prepara a conoscere il nuovo pilota della Ferrari. Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo un’intervista a Pedro De la Rosa, ex pilota di Arrows, Sauber, Jaguar e McLaren, oltre che collaudatore della Rossa. Lo spagnolo si è detto ottimista sulle prospettive di Sainz, giudicandolo pronto per il grande salto in un top team.

“Per Carlos è un’emozione enorme. Tutti i piloti sognano di poter guidare prima o poi una Ferrari. La pressione a Maranello è tremenda. Ma lui ha cinque stagioni di esperienza in Formula 1 e lo considero pronto. Non dovrà pensare al Mondiale o al recente passato della Scuderia, ma solo a guidare. Per lui è un’occasione unica, e sono convinto che saprà coglierla.”, ha dichiarato De la Rosa.

“Quest’anno sono previsti tre giorni di test ufficiali in Bahrein. Tre giorni di prove vuol dire un giorno e mezzo per pilota. Troppo poco, specie per chi ha cambiato squadra. Proprio perchè il tempo a disposizione è così ridotto Carlos non può perdere tempo, e dovrà familiarizzare subito con i meccanici, con gli ingegneri e tutto il resto del team. E’ importantissimo trovare subito il feeling”, ha proseguito l’ex pilota della Jaguar.

“In Formula 1 non ho mai visto un contratto da prima o da seconda guida. Carlos partirà alla pari con Leclerc, che sarà la vera pietra di paragone del suo rendimento. Ha un padre spettacolare come consigliere, che non sta tanto lì a compiacerlo, ma gli evidenzia gli errori, che è molto più utile. E’ un ragazzo maturo. Sa quello che vuole e sa quello che deve fare”, ha detto in conclusione.