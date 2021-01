Sainz entusiasta del suo debutto in Ferrari a Fiorano

Carlos Sainz descrive il suo debutto in Ferrari come “una giornata molto emozionante ed entusiasmante”

Lo spagnolo ha salutato tutti i tifosi del circuito di Fiorano, dove ha concluso oggi la sua prima giornata di test al volante della Ferrari SF71-H della stagione 2018, con la quale ha potuto completare 118 giri, che equivalgono a poco più 350 chilometri. Carlos Sainz è grato di avere avuto l’opportunità di effettuare il suo debutto in Ferrari su una pista con così tanta storia. “E’ stata una giornata che non dimenticherò mai. Oggi la sveglia è suonata all’alba perché avevamo degli incontri prima di scendere in pista. Uno dei momenti più speciali per me è stato quando sono arrivato al circuito e ho visto il numero 55 sulla Ferrari”.

“Non vedevo l’ora di salire sulla monoposto. Il primo giro che ho fatto è stato incredibile. Poi abbiamo iniziato a lavorare e sono soddisfatto di com’è andata la giornata. Siamo stati in grado di completare un ampio programma e ho potuto familiarizzare con l’assetto, gli ingegneri, i meccanici, il volante e le procedure, che sono diversi da quelle a cui ero abituato nel 2020. E’ stato fantastico avere mio padre qui con me in un momento così importante della mia carriera. Vorrei ringraziare Mattia, Laurent e tutti alla Ferrari per avermi accolto così calorosamente. Sono molto felice e non avrei potuto desiderare un inizio migliore” ha proseguito Sainz.

CONTINUANO I PREPARATIVI IN OTTICA 2021 PER IL MADRILENO

Così, Sainz continua i suoi preparativi per la stagione 2021 con l’azione in pista. Il primo contatto dello spagnolo come pilota Ferrari è stato positivo. Domani avrà un’altra possibilità di salire in mattinata sulla monoposto prima di consegnarla a Mick Schumacher nel pomeriggio. “Ciao a tutti! Buongiorno da Fiorano con la monoposto lì dietro nel box. Oggi ho la mia prima esperienza da pilota Ferrari. E’ una giornata molto emozionante per me. E’ impressionante fare il mio primo test a Fiorano, una pista che ha tanta storia perciò è molto speciale essere qui”, ha così spiegato Sainz il suo debutto in Ferrari tramite un video postato sui social network.