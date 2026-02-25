Newey alla prova: può salvare Aston Martin nel 2026?

Con la nuova stagione alle porte, per Aston Martin l’inizio del 2026 è stato tutt’altro che semplice e Newey ha affrontato gravi difficoltà di sviluppo

Secondo quanto dichiarato da Newey, Aston Martin nel 2026 ha perso circa quattro mesi di lavoro utili per lo sviluppo dell’aerodinamica della nuova monoposto. Questo ritardo ha complicato i programmi del team. Durante i test in Bahrain, infatti, la monoposto ha girato meno del previsto. E ciò perché tecnici hanno dovuto affrontare problemi legati alla gestione dell’energia e alle batterie.

Inoltre, diverse fonti dal paddock suggeriscono che la power unit Honda potrebbe non raggiungere nemmeno il minimo richiesto in termini di recupero di energia e output. Nonostante lo scenario complicato, Fernando Alonso ha mantenuto una posizione relativamente ottimista. Il due volte campione del mondo si mostra fiducioso nel progetto e nella capacità del team di migliorare rapidamente la vettura. L’asturiano sa che il campionato non si decide nei test invernali, ma pretende segnali chiari già dalle prime gare.

Il gap da recuperare e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane

La situazione del team di Lawrence Stroll e Honda rappresenta una delle storie più seguite del pre-stagione. Un team con enormi aspettative, un doppio campione del mondo come leader della squadra, e una partnership tecnica che deve ancora dimostrare il suo potenziale. Se l’ex Red Bull riuscirà a tradurre la sua leggenda in risultati concreti, questa potrebbe essere la stagione della svolta. Se non lo farà, le difficoltà attuali rischiano di protrarsi oltre le aspettative.

Con il campionato che inizierà ufficialmente con il Gran Premio d’Australia, il focus ora è sul miglioramento dell’affidabilità della power unit Honda, recuperare terreno in prestazioni complessive e sfruttare l’aerodinamica. Tutti gli occhi saranno puntati sulla vettura che verrà presentata a Melbourne e su come il team saprà reagire alla pressione di un inizio di stagione difficile.

Cipriano Cecoro