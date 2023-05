Damon Hill su Leclerc: “Può rimanere solo in Ferrari oppure…”

Hill esprime la sua sulla situazione Ferrari e sulla posizione di Leclerc. Non c’è alcuna soluzione che restare con la rossa

La situazione che coinvolge la Ferrari e Leclerc ha spinto Damon Hill a esprimere il suo punto di vista sul possibile addio del monegasco alla rossa. Anno 1996 Hill vince il titolo mondiale con la Williams battendo il compagno di squadra Villenueve, quando ancora Schumacher non costituiva una chiara minaccia. Dopo di che, l‘inglese lasciò la scuderia britannica in quanto non gli assicurò un “contratto da campione”. Così sbarco in Arrows sfiorando l’impresa della vittoria nel GP d’Ungheria.

La situazione di Hill a quei tempi ricorda quella attuale in cui è coinvolto Leclerc. Nel dicembre del 2019 il monegasco firma un contratto con la Ferrari per cinque anni. A Maranello puntano a un progetto a lungo termine, come quello che avevano in mente con Schumacher, Alonso o Vettel, anche se il successo si ebbe solo con il primo. Dal 2020 a questa parte, il giovane ha ottenuto solo tre vittorie, tutte l’anno scorso, quando la Ferrari ha avuto un inizio di stagione brillante, sfumato poi in corso d’opera.

Charles sembra oggi essere bloccato in una condizione di stallo e questo lo porta a fare errori, in qualifica così come in gara. “Credo che Charles sia bloccato dalla Ferrari. A volte ha brillato, ma questo non è stato sufficiente per poter lottare per i titoli con continuità“, ha detto Hill in un’intervista su Sky. “Se Charles si guarda intorno, non c’è un volante appetitoso libero. Se guardiamo i ‘top team’ ci rendiamo conto che molto probabilmente continueranno con gli stessi piloti. Red Bull? , non ho dubbi nel dire che non ha possibilità. Mercedes? , Toto Wolff continuerà con Hamilton fino a quando quest’ultimo non deciderà di ritirarsi. Quindi penso che non abbia altra via d’uscita che la Ferrari“, sottolinea Hill.

We are so sorry to all our #Tifosi we can’t see this weekend but ultimately safety comes first. Grazie mille for all your support and dedication, we hope to see you next year in Imola ❤️ pic.twitter.com/muPyraSJu8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 19, 2023

Ferrari o…?

Se non in Ferrari, Hill vede solo un buco nell’Aston Martin, ma è difficile che accada nel 2024 e anche nel 2025. Al momento c’è Alonso che sta mostrando nuovamente il suo grande potenziale e non sembra essere intenzionato a lasciare. Allo stesso tempo, c’è anche il figlio dell’imprenditore canadese, fondatore del team stesso. “Quindi l’opzione più chiara per lui è quella di rimanere in Ferrari… anche se se la macchina non migliora, sicuramente inizierà a guardarsi intorno”.

Il monegasco dal canto suo ribadisce di voler rimanere con la rossa e di lottare con il cavallino per ottenere il tanto ambito titolo. Ci riuscirà? L’inizio di stagione non è affatto promettente e la vettura appare alquanto incoerente e imprevedibile, nonché difficile da guidare e tale da non poterne sfruttare il potenziale.