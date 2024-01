Cosa mancava ad Alonso in Ferrari? Risponde Stella

Perché Alonso non è riuscito a ottenere ciò che ha ottenuto Schumacher in Ferrari? Andrea Stella risponde alla domanda ripercorrendo quegli anni a Maranello

Con il suo arrivo in Ferrari nel 2010, fresco di due titoli mondiali ottenuti qualche anno prima, ci si aspettava che Alonso potesse riportare il Cavallino ai livelli del dominio dell’era Schumacher. E, in effetti, per due volte ci è anche andato vicino, perdendo in entrambe le occasioni contro l’imbattibile Sebastian Vettel nella sua Red Bull. Lo spagnolo perse per quattro punti nella sua prima stagione in Ferrari, e per solo tre nel 2012. Alla fine, le strade di Alonso e della Ferrari si divisero alla fine della stagione 2014.

Andrea Stella, attuale team principal della McLaren ed ex ingegnere di pista di Alonso in Ferrari, è stato ultimamente intervistato sull’argomento nel podcast della Formula 1 Beyond The Grid. Alla domanda su quanto Alonso sia arrivato vicino a ricreare il successo di Schumacher in Ferrari, l’italiano – che ha lavorato a Maranello durante il quinquennio di dominio tedesco – ha risposto: “E’ una domanda interessante. Siamo sicuramente andati molto, molto vicini al successo nel suo primo anno in Ferrari“.

“Il che è molto diverso rispetto a come Michael ha iniziato il suo percorso. Lui ottenne tre vittorie [nel 1996] grazie al suo immenso talento, piuttosto che alla competitività assoluta della vettura. Penso che quello di Michael sia stato un vero e proprio viaggio. Man mano si sono uniti a bordo Ross Brown, Rory Byrne, James Allison. C’era tanta continuità in un progetto che continuavi a costruire mattone dopo mattone“.

VINCERE CON IL CAVALLINO, IL PIU’ GRANDE RIMPIANTO DI ALONSO

“Penso che questo sia qualcosa che ci mancava durante l’era di Fernando. Avremmo potuto costruirlo, ma sicuramente avrebbe avuto bisogno di molta continuità e di questo approccio mattone su mattone. Che in qualche modo si è affermato in Ferrari dalla metà degli anni Novanta“. A fare la differenza, quindi, tra Schumacher e Alonso nei loro anni in Ferrari, è stata la capacità di costruire un progetto passo dopo passo, secondo l’analisi di Stella.

Invitato dal podcast High Performance lo scorso anno, Alonso ammise che non essere riuscito a vincere il titolo con Ferrari rappresentava uno dei più grandi rimpianti della sua carriera. “Vincere un campionato con la Ferrari sarebbe probabilmente la prima cosa che sceglierei se potessi tornare indietro nel tempo. Nel 2010 e nel 2012 eravamo a pochi giri dalla vittoria del campionato.” affermò. “Ciò probabilmente avrebbe potuto cambiare un po’ il risultato di molte cose, la storia dietro alcune cose“.