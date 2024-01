Formula 1, la panoramica dei contratti dei piloti: chi scade nel 2024?

Al termine della stagione 2024 di Formula 1 ci saranno molti contratti in scadenza, con possibili partenze e colpi di scena. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i piloti a rischio

Se per la fine della stagione 2023 tutti piloti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo in quanto la griglia è rimasta invariata, sicuramente non si potrà dire lo stesso per la stagione 2024. Molti atleti entrano nell’ultimo anno, tra questi anche alcuni dei top team. Vediamo dunque di capire le situazione dei contratti dei piloti di Formula 1 in scadenza in una panoramica dettagliata.

Max Verstappen – Contratto in scadenza al termine del 2028

Dopo aver vinto il suo primo titolo nel 2021, il campione del mondo in carica ha firmato un nuovo contratto di sette anni con la Red Bull, che difficilmente lo porterà lontano dal team austriaco nel breve termine.

Grazie a questo accordo, Verstappen diventerà il pilota più pagato della griglia di partenza: secondo le proiezioni della rivista economica Forbes, il suo stipendio per il 2023 ammonterà a 70 milioni di dollari, tenendo conto dei bonus.

Sergio Perez – Contratto in scadenza al termine del 2024

Sergio Perez ha firmato un prolungamento del contratto di due anni con la Red Bull a Monaco nel 2022, ma il suo sedile è forse il più ambito della griglia e la sua attuale situazione forse la più precaria. Sarà seguito da vicino per tutto il 2024.

Perez farà di tutto per prolungare il suo rapporto con la Red Bull, visto che il suo contratto attuale scade alla fine di questa stagione.

Lewis Hamilton – Contratto in scadenza al termine del 2025

Il futuro di Lewis Hamilton in Formula 1 è stato indeciso per gran parte del 2023, ma alla fine ha placato le speculazioni su ciò che gli avrebbe riservato il futuro quando ha firmato un nuovo contratto biennale con la Mercedes nel settembre dello stesso anno.

Questo porterà la sua permanenza in Formula 1 oltre il suo 40° compleanno, mentre va alla ricerca di un ottavo Campionato del Mondo da record.

George Russell – Contratto in scadenza al termine del 2025

Contemporaneamente all‘annuncio del contratto di Hamilton, Mercedes ha fatto un doppio affare nel confermare che George Russell sarebbe rimasto con la squadra fino al 2025.

Questo vedrà la stabilità nella line-up Mercedes per quattro stagioni consecutive, con Russell che cercherà di dimostrare sé stesso come il prossimo leader del team.

Charles Leclerc – Contratto in scadenza al termine del 2024

Il pilota numero 16 ha firmato il contratto più lungo mai assegnato a un pilota Ferrari nel 2019, con un‘estensione di cinque anni nel suo primo anno con la Scuderia.

L‘accordo scadrà nel 2024, ma lui e il team hanno entrambi parlato pubblicamente di voler continuare a lavorare insieme.

Carlos Sainz – Contratto in scadenza al termine del 2024

Anche il pilota spagnolo aveva firmato un prolungamento del suo iniziale contratto con la Rossa dopo aver lasciato la McLaren nel 2021. Il Cavallin Rampante entra dunque nel 2024 con la necessità di negoziare con entrambi i piloti.

Sainz ha anche affermato che rimanere con la Ferrari rimane la sua priorità in Formula 1 anche dopo la scadenza dell‘attuale accordo.

Lando Norris – Contratto in scadenza al termine del 2025

Lando Norris si è affermato come una proprietà calda in Formula 1, con McLaren che lo ha legato a un accordo a lungo termine che terminerà nel 2025. Il CEO del team Zak Brown ha affermato che non ci sono clausole di uscita da entrambe le parti.

Questo sarà di buon auspicio per Norris se la McLaren manterrà il trend positivo della seconda parte di quest’ultima stagione. Sicuramente in ottica 2025 la battaglia per il sedile del pilota britannico sarà molto combattuta.

Oscar Piastri – Contratto in scadenza al termine del 2026

Un‘impressionante stagione da rookie per Oscar Piastri ha portato la McLaren a firmare un contratto a lungo termine prima ancora che il suo primo anno in Formula 1 volgesse al termine.

Il suo attuale contratto scadrà alla fine del 2026, il che significa che il giovane australiano avrà tutto il tempo per crescere nella massima classe automobilistica.

Fernando Alonso – Contratto in scadenza al termine del 2024

Fernando Alonso si è trasferito all‘Aston Martin con un contratto pluriennale da Alpine e forse è stata la scelta più azzeccata. Con il team di Silverstone in grado di competere per posizioni importanti nella prima parte di stagione. Situazione che invece era problematica in casa francese.

I suoi otto podi nella stagione 2023 hanno fatto sì che il Team Principal Mike Krack affermasse di voler firmare un rinnovo di contratto per il due volte campione del mondo.

Lance Stroll- Durata del contratto sconosciuta

Situazione particolare invece per Lance Stroll, in quanto figlio del proprietario del team Aston Martin. La durata del suo contratto non è di dominio pubblico.

Pierre Gasly – Contratto in scadenza al termine del 2024

Pierre Gasly ha lasciato AlphaTauri al termine del 2023 per andare a sostituire il sedile vacante lasciato da Alonso in Alpine. Il contratto firmato prevedeva un biennale, ciò significa che dopo questa stagione il pilota deve decidere se riconfermare oppure guardarsi attorno.

Ma il suo futuro potrebbe essere la questione più semplice della stagione 2024. Infatti, con un contratto che include un‘opzione per la stagione 2025, se lui e il team saranno soddisfatti della direzione del viaggio, il francese potrà rimanere in Alpine.

Esteban Ocon – Contratto in scadenza al termine del 2024

Le buone prestazioni di Esteban Ocon come compagno di squadra di Alonso in Alpine, aveva spinto il team nel 2021 a firmare un lungo contratto in scadenza appunto nel 2024.

Attualmente forma una line up tutta francese con il compagno di squadra Gasly in una scuderia di nazionalità francese. Sembra che il progetto di Alpine, sia dunque quelli di cercare di valorizzare i propri piloti.

Alexander Albon – Contratto in scadenza al termine del 2024

Definito “hot property” dal suo ex capo Christian Horner a causa di prestazioni deludenti come compagno di squadra di Verstappen, Albon è riuscito a ricostruirsi un’ottima reputazione.



Ora più esperto e con buone prestazioni alle spalle, si è mostrato un team leader fondamentale per la Williams che difficilmente lo vorrà vedere andar via.

Logan Sargeant – Contratto in scadenza al termine del 2024

Il futuro di Logan Sargeant è stato insicuro fino alla fine della stagione. E’ stato un anno da rookie difficile per lui, che è stato battuto anche dal compagno di squadra Albon per 22-0, con una sonora differenza di punti al termine del Mondiale.

Il pilota americano è riuscito a migliorare nella seconda metà dell‘anno, tanto da riuscire a convincere il Team Principal James Vowles a tenerlo per una seconda stagione.

Valtteri Bottas – Contratto in scadenza al termine del 2024

Valtteri Bottas ha firmato il primo contratto pluriennale della sua carriera dopo aver lasciato la Mercedes per l‘Alfa Romeo alla fine del 2021. L’accordo in questione ha scadenza appunto nel 2024.

Il finlandese ha affermato di voler rimanere nel team di Hinwil fino alla loro acquisizione di maggioranza nel 2026 da parte di Audi.

Zhou Guanyu – Contratto in scadenza al termine del 2024

Zhou Guanyu ha ottenuto un terzo contratto di un anno con Alfa Romeo, ora Stake F1, per le sue solide prestazioni al fianco di Bottas.

Avrà l’opportunità di impressionare per un’altra stagione, anche se con l’arrivo dell’Audi e il pilota della Sauber Academy Théo Pourchaire, ora campione di Formula 2, la pressione è forte per lui.

Daniel Ricciardo – Contratto in scadenza al termine del 2024

Dopo essere rimasto in panchina per la prima metà del 2023, Daniel Ricciardo è stato riportato di nuovo in griglia per sostituire Nyck de Vries ad AlphaTauri dopo sole 10 gare.

Dopo aver impressionato abbastanza nelle sue prime uscite, mano rotta e diverse gare perse a parte, la Red Bull ha scelto di firmare Ricciardo per un‘intera stagione nel 2024. Riuscirà al termine di quest’ultima a sfilare il sedile a Perez e tornare a fianco di Max Verstappen nel top team?

Yuki Tsunoda – Contratto in scadenza al termine del 2024

Il pilota giapponese ha mantenuto il suo posto nella squadra satellite della Red Bull per una quarta stagione dopo aver tenuto De Vries a bada nella prima metà del 2023 e in generale mantenendo un trend positivo nelle sue performance.

Può Tsunoda puntare ad un posto in Red Bull per il 2025? Anche tenendo conto del fatto che un quinto anno con AlphaTauri appare, al momento, piuttosto improbabile.

Kevin Magnussen – Contratto in scadenza al termine del 2024

Dopo essere stato richiamato in Formula 1 con breve preavviso nel 2022, Kevin Magnussen ricevette rapidamente un contratto pluriennale da Haas che venne esteso per il 2024. Bisognerà capire quale sarà il suo futuro, tenendo in considerazione il cambio ai vertici del team americano.

Nico Hulkenberg – Contratto in scadenza al termine del 2024

Dopo essere stato richiamato in griglia per la stagione 2023 ed aver impressionato, al pilota tedesco era stato rinnovato il contratto per un altro anno. Come per il compagno di squadra Magnussen, bisognerà vedere i futuri sviluppi con il nuovo Team Principal.