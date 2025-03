Verstappen Sr: “Che Red Bull migliori la vettura, Max non ha colpe”

Jos Verstappen alla Red Bull: “Abbiamo fiducia nel team, ma se non arriveranno le vittorie, non sarà colpa di Max. Bisogna lavorare sulla vettura”

Manca sempre meno al via del primo gran premio della stagione e Max Verstappen è chiamato a difendere il titolo conquistato con Red Bull nel 2024. Tuttavia, restano tanti dubbi e timori, soprattutto alla luce dei risultati dei test del Bahrein. La RB21, infatti, appare già in ritardo rispetto a McLaren e Ferrari, soprattutto nella gestione gomme sulla lunga distanza.

“Ci fidiamo del team e gli diamo la nostra fiducia, ma non sarà colpa di Max se le cose non andranno bene“. Tuona così papà Jos, avvisando il team austriaco che, nel caso in cui i risultati non saranno soddisfacenti, di certo non sarà per un demerito del figlio. “Devono continuare a dare il massimo“, ha aggiunto Verstappen Senior a Radio Joe “Bisogna continuare a costruire una buona vettura, questo è l’importante“.

In casa Red Bull si teme che i diretti contendenti per la corsa al titolo possano rappresentare una serio pericolo. Durante i test pre-stagionali, infatti, la RB21 ha mostrato un netto ritardo nei long-run rispetto alla McLaren. “Siamo due o tre decimi indietro“, ha ammesso Helmut Marko. “Inoltre, l’usura degli pneumatici della McLaren è stata significativamente migliore di quanto indicassero i nostri dati.”

Ma la McLaren non sembra essere l’unica minaccia: anche Ferrari può essere un avversario temibile. Non nasconde qualche preoccupazione anche il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Wache, che, al termine dei test del Bahrein, ha dichiarato: “Al momento non sembra che siamo abbastanza veloci, ma vedremo dopo. Pare, però, che McLaren e Ferrari siano più veloci“.

Max, libero di lasciare il team in caso di assenza di risultati

Lo scorso anno si è parlato tanto di un eventuale passaggio del Campione del mondo in carica in Mercedes. Quest’anno molte voci danno per certo un avvicinamento di Max all’Aston Martin. Si parla, infatti, di un accordo che potrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. Considerando le difficoltà incontrate da Red Bull nella scorsa stagione, e quelle già evidenti in questa che sta per iniziare, l’olandese potrebbe seriamente star valutando un passaggio al team di Gaydon.

Helmut Marko ha ammesso che esistono delle clausole nel contratto del quattro volte campione del mondo che gli consentirebbero di lasciare la squadra, nel caso in cui non riuscisse a raggiungere i risultati sperati. “Come in ogni contratto di Formula 1, esistono delle clausole nel caso in cui non vengano soddisfatti alcuni criteri di successo. Non penso che un incredibile quantità di soldi sia un problema per Max“. La priorità non sarebbero i soldi. Di certo ad Aston Martin non mancano, dalla Red Bull è riuscita ad accaparrarsi Newey, l’ingegnere più desiderato dai team di Formula 1.

“Poi, se non siamo in grado di mettergli a disposizione una vettura vincente… naturalmente, come pilota da corsa, lui è interessato al successo“, ricorda Marko. “Non puoi di certo ringiovanire! E se non vede la luce con la Red Bull, ed entrano in gioco questi criteri, allora è abbastanza chiaro che si guarderà intorno“. Per il momento SuperMax si dice “felice” di essere dove si trova adesso, ma mai dire mai.

Claudia Belfiore