Con Binotto fuori dai giochi chi sarebbe il successore?

Chi potrebbe essere il successore di Binotto?

La Ferrari ha sacrificato gran parte del 2021 per lavorare sull’auto del 2022. La scelta del team italiano ha funzionato molto bene, visto che la F1-75 sembra essere la vettura più veloce in griglia. Eppure la Red Bull Racing è molto avanti in entrambi i campionati e quindi la posizione di Mattia Binotto è in dubbio. In qualità di capo squadra, Binotto è responsabile delle prestazioni della Ferrari e vista la situazione potrebbe già essere in vaglio un successore. Il 52enne svizzero-italiano ha cercato più volte di proteggere il suo team dopo aver commesso errori imbarazzanti, nelle interviste post-gara. Ma diversi analisti ritengono che Binotto sia troppo gentile e dovrebbe intervenire con maggiore fermezza. Solo allora la Ferrari potrà davvero fare l’ultimo passo necessario per lottare per i titoli mondiali. “La Ferrari è afflitta da problemi di affidabilità, errori strategici e pitstop vacillanti nel 2022. Di conseguenza, un sacco di punti sono stati persi inutilmente“ afferma Ralf Schumacher sul sito web di Sky. Schumacher ha dichiarato che sono necessari cambiamenti e che potrebbe essere Binotto il primo a saltare:“Lo vedo già in pericolo durante la pausa estiva. Ci sono troppe piccole cose che sono andate storte e troppi problemi tecnici. Quando ricevi un regalo del genere, per poter correre ancora per il mondiale, e tu lo metti a repentaglio in quel modo equivale a buttarlo via, è molto ironico dopo gli anni passati”. Il tedesco ha parlato di ‘weekend difficile’ per la formazione di Maranello. “E’ stata una pessima decisione usare le gomme di cui avevi bisogno nella gara del venerdì. È stato amareggiante per la Ferrari. Non capisco l’ultima sosta di Leclerc. Hanno regalato altri punti. Non credo che la Red Bull si aspettasse questo aiuto”.

Come potrebbe essere la Ferrari post Binotto?

Non esiste un nome preciso come successore, tecnicamente nemmeno Binotto era previsto all’epoca di Arrivabene al comando. Sembra quindi difficile immaginarsi un futuro Ferrari con un nuovo boss. Probabilmente, a discapito delle parole di Ralf, Binotto terminerà la stagione. L’incognita rimane per il 2023. Leclerc non sembra più tollerare il comportamento del team mentre Sainz ha le ali tagliate se si azzarda a fare qualcosa che può compromettere il “primo pilota”. Binotto in verità è un ottimo ingegnere, il problema è che non è in grado di ricoprire la carica di team principal. Anche Massa ha parlato bene di Mattia ma concorda nel non vederlo coprire questa posizione. In sostanza, ad oggi è difficile capire chi potrebbe diventare il nuovo boss e quando. Chissà, magari visto l’andazzo la annuncerà Alpine.