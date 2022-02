Thomas: “In Mercedes miglioramenti progressivi e continui”

Il Managing Director di Mercedes High Performance Powertrains Hywel Thomas ha affermato che la costruzione della nuova Mercedes è stata un’opportunità creativa

In questo anno di innovazioni e nuovi regolamenti, tutti i team si sono dovuti adattare per creare le nuove monoposto. Monoposto che dovranno conformarsi alla perfezione alle regole tecniche 2022. Se Red Bull non si è ancora esposta del tutto a riguardo, Mercedes l’ha fatto con Hywel Thomas: l’ingegnere britannico ha affermato che la creazione della nuova monoposto 2022 è stata un’opportunità per la scuderia. La progettazione della W13 ha -parole di Thomas- acceso l’immaginazione e la creatività degli ingegneri.

Nella terza parte della serie di video “Road to 2022” di Mercedes, ha affermato Thomas: “Ogni anno, quando guardo l’installazione finita della PU [Power Unit] all’interno del telaio, mi stupisce sempre vedere esattamente tutto ciò che è stato montato e il modo in cui è stato fatto. Guardo il prodotto finito e penso sempre che non c’è modo in cui avremmo potuto fare meglio di così. E poi ogni anno lo facciamo di nuovo, sempre meglio. È un miglioramento continuo e progressivo”.

Mercedes tra immaginazione e collaborazione reciproca

Poi, Thomas, prosegue affermando: “Quello che vedo è un’ottima sinergia generale e continua per rendere i progetti sempre migliori. Quello che abbiamo avuto l’opportunità di fare con la nuova monoposto è stato avere una visione di insieme. In un certo senso, questo ci dà più opportunità, ci fa provare entusiasmo e accende ancora di più l’immaginazione degli ingegneri per rendere eccezionale la nostra installazione”.

“Con i nuovissimi regolamenti sui telai, abbiamo implementato le opportunità e le aree di alta sensibilità. Inoltre, abbiamo dovuto lavorare su un progetto tutto da capo e scoprire esattamente quali decisioni prendere sia per quanto riguarda il telaio sia per quanto riguarda il motore per fare il giro più veloce. Ciò significa che il team di Brackley e il team di Brixworth devono essere incredibilmente vicini fin dall’inizio. Il tutto per assicurarsi che la direzione di marcia che stiamo prendendo in Mercedes sia quella corretta”, ha affermato Thomas per concludere.