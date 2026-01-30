Come Lewis Hamilton ha ispirato il Manchester United

L’allenatore del Manchester United cita Lewis Hamilton per motivare i suoi giocatori

Michael Corrick, l’allenatore del Manchester United, cita ripetutamente Lewis Hamilton per motivare i suoi giocatori a impegnarsi. Corrick, da quando è stato nominato allenatore ad interim della squadra, ha rivelato di trarre spesso ispirazione dal sette volte campione del mondo. “Lo dico sempre ai ragazzi, probabilmente sono stufi di sentirmelo dire,” ha raccontato al podcast Rio Ferdinand Presents.

”Ho letto una citazione incredibile di Lewis Hamilton che dice: ‘Se mi sento a mio agio con la vettura, non sto andando abbastanza veloce’. Ai ragazzi dico di non mettersi mai a loro agio, perché se si sentono a loro agio vuol dire che non si stanno impegnando abbastanza” ha così spiegato l’allenatore. Corrick vuole che i suoi giocatori abbiano la stessa mentalità vincente del britannico per spingerli a vincere.

| Michael Carrick: “I read an unbelievable quote from Lewis Hamilton.” “Hamilton said: ‘If I feel comfortable in the car, I’m not driving fast enough. Don’t ever be comfortable, because if you are comfortable you are not pushing enough.’” “So I never actually felt settled… pic.twitter.com/MJqtykwAXZ — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) January 27, 2026

Citare proprio Hamilton non è stata una scelta casuale per l’allenatore del Manchester United. Il pilota britannico è, secondo la statistica, il pilota di Formula 1 con maggior successo fino a ora. Al fianco di leggende come Michael Schumacher, detiene ben sette titoli mondiali e il record sia per le vittorie in gara (105) che per le pole position (104).

La passione condivisa per il calcio

Lewis Hamilton, che ha compiuto 41 anni proprio qualche settimana fa, è un tifoso dell’Arsenal fin da quando era bambino. Da sempre un grande appassionato di calcio, nel 2022 ha fatto parte di un consorzio per acquistare il Chelsea. “Quando ho saputo di quest’opportunità ho subito pensato che fosse una magnifica occasione per far parte di qualcosa di così grande” ha dichiarato.

“Quando ero bambino mi riunivo con i miei amici e gli altri bambini del quartiere per giocare a calcio. Tutti lo facevano, e volevo integrarmi anche io” ha raccontato il britannico della Ferrari. “Ognuno tifava per una squadra diversa. Ricordo che spesso passavo da una squadra all’altra e mia sorella mi sgridava, dicendomi di tifare per l’Arsenal” ha spiegato. “Solo a 5 o 6 anni sono diventato un tifoso dell’Arsenal. Andavo spesso a vedere le partite con mio zio Terry. In definitiva, mi considero un appassionato di sport in generale e il calcio è uno dei più seguiti al mondo”.

Per Corrick, Lewis Hamilton non ispira solo gli appassionati di motori. Il suo successo si è trasformato in una spinta motivazionale per una delle squadre più caratteristiche del calcio inglese. Mentre Corrick guida i Red Devils verso una stagione intensa, la mentalità di Hamilton potrebbe essere la scintilla che riaccende una rinascita sportiva.

Maria Rita Manica