In arrivo su Netflix il documentario su Schumacher

Netflix rilascerà nel 2026 un documentario su Michael Schumacher

Netflix distribuirà un documentario su Michael Schumacher in lingua tedesca. Intitolato ‘Schumacher ‘94’, la pellicola ripercorrerà il primo campionato di Formula 1 vinto dal pilota tedesco. La piattaforma di streaming conferma che rilascerà il documentario nel 2026. Nella sua prima stagione con la Benetton nel 1994, Schumacher vinse otto dei dodici Gran Premi, arrivò secondo in due gare e si ritirò nelle restanti due, aggiudicandosi il suo primo titolo mondiale.

Il documentario, la cui data di uscita è ancora da confermare, sarà diretto da Christin Freitag e prodotto da Leonine Documentaries. In questo progetto coinvolgeranno pure la moglie di Schumacher, Corinna, e altre persone legate al sette volte iridato. Katja Hofem, vicepresidente dei contenuti DACH di Netflix, ha dichiarato durante un evento a Berlino in cui l’azienda americana ha annunciato tutti i programmi e i film in uscita in lingua tedesca. “I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano quanto può essere variegato l’intrattenimento a oggi. Ma non ci fermiamo qui, il 2026 sarà un anno più ambizioso, con più progetti in lingua tedesca”.

La sinossi del documentario

“Il 1994 è stato un anno di svolta nella storia della Formula 1: a 25 anni, Michael Schumacher vince la prima gara stagionale in Brasile, ponendo le basi per una carriera senza precedenti”, è dichiarato nella sinossi rivelata da Netflix. “Il 1994, una delle stagioni più drammatiche ed emozionanti nella storia della Formula 1. È stato un anno caratterizzato da eventi di grande impatto, come l’incidente mortale di Ayrton Senna. Inoltre sono avvenute accuse di manipolazione e manovre di guida sleali e al tempo stesso è emersa una vera e propria ‘Schumi Mania’”

“La moglie dell’ex pilota Ferrari, Corinna Schumacher, e altre persone vicine ricordano com’era in quel periodo. Ricordano un combattente senza compromessi in pista e un uomo sensibile ed empatico fuori dalla pista. Corinna, da sempre il suo sostegno emotivo, offre uno sguardo anche uno sguardo sugli inizi di una straordinaria storia d’amore che continua ancora oggi”, ci racconta la sinossi del futuro documentario.