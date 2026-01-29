Lewis Hamilton intercetta il prossimo traguardo Ferrari

Hamilton e Ferrari iniziano la preparazione verso il prossimo traguardo

Lewis Hamilton è alle prese con le prove e gli allenamenti in Ferrari, pronto ad accumulare più giri possibili per il raggiungimento di un nuovo traguardo. Dopo il debutto in pista di martedì, il pilota inglese è impaziente di essere al volante della nuova monoposto su circuito asciutto. La scuderia italiana, durante lo shakedown di Barcellona, ha potuto far testare la vettura sull’asciutto soltanto a Charles Leclerc. E ciò a causa della pioggia presente il martedì pomeriggio. Meteo che ha costretto a rimandare le prove di Hamilton a giovedì o venerdì per essere sicuri di scendere in pista nelle giuste condizioni. Idonee soprattutto per usufruire degli ultimi giorni di allenamento.

Hamilton ha risposto alla domanda riguardo a come sarà organizzata la sua settimana. ” Spero di provare la vettura sull’asciutto, di riuscire a capire il suo equilibrio e come utilizzare la Modalità rettilineo. Non avendola ancora provata sull’asciutto non ho una percezione reale della monoposto. Quest’ultima è stata guidata dal mio compagno di squadra sul bagnato solo nella parte anteriore del circuito“. Ha commentato il sette volte iridato.

I nuovi aggiornamenti dati dal regolamento 2026

Il grande cambiamento portato dal nuovo regolamento di stagione, ha visto un aggiornamento della power unit. Una novità che permette di generare una batteria più potente. Difatti, durante questi giorni, Lewis Hamilton ha provato la vettura nel simulatore. Ma, come più volte ammesso dallo stesso pilota, è impaziente di provare la nuova monoposto e la sua potenza durante i giorni a venire. Il britannico ha tenuto ad aggiungere: ” L’utilizzo sarà fondamentale. Così come capire come sfruttare la batteria durante il giro e ricaricarla. Per quanto riguarda il simulatore, tutto il Team ha lavorato tantissimo al suo sviluppo, quindi non è una novità per noi. Dobbiamo comunque seguire le nostre sessioni e analizzare i dati per ottimizzarlo“.

Ilyass Boufqir