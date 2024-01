Colpo McLaren, in arrivo due ingegneri “senior” da top team rivali

McLaren mette a segno un bel colpo, arricchendo il suo organico di 2 figure “senior” arrivate da altrettante squadre rivali, gli ingegneri Rob Marshall, in uscita da Red Bull, e David Sanchez, proveniente dalla Scuderia Ferrari. I due assumeranno l’importante compito di rinforzare e migliorare il reparto tecnico del team papaya. Ad annunciarlo è Zak Brown su X, pubblicando una foto insieme ai due innesti, ad Andrea Stella e altri membri dello staff.

McLaren fans, join me in welcoming David Sanchez and Rob Marshall to our already experienced and talented Technical Leadership Team. Mega! Let’s get to work! 👊 pic.twitter.com/ggfUAEXG7q

— Zak Brown (@ZBrownCEO) January 10, 2024