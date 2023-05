Ufficiale: Marshall passa alla McLaren dal 2024

Nel pieno di una riorganizzazione tecnica, la McLaren Racing annuncia oggi la nomina di Marshall come Direttore Tecnico a partire dal 1° gennaio 2024

Marshall si unirà alla McLaren dopo 17 anni passati con Red Bull Racing, in particolare come Chief Engineering Officer. La scuderia di Woking definisce la sua nomina come uno step verso la parte anteriore della griglia. Con la nuova nomina entrerà a far parte del team Tecnico Esecutivo, insieme a Peter Prodromou e David Sanchez, facendo capo direttamente al Team Principal Andrea Stella. L’ormai ex ingegnere Red Bull sarà supportato da Neil Houldey nel nuovo ruolo di Deputy Technical Director, Engineering & Design. Entrambi collaboreranno per valutare e stabilire i più alti standard tecnici, necessari per progettare monoposto vincenti.

Una nuova avventura per il britannico

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1, ha dichiarato: “Sono incredibilmente contento che Marshall si unirà alla McLaren. Con oltre 25 anni di lavoro nel motorsport, Rob arriva da noi con una ricchezza di competenza ed esperienza, elevata dal suo mandato e dai suoi risultati in Red Bull Racing. La sua nomina è uno dei passi fondamentali e una scelta naturale per aiutare il viaggio della squadra per tornare a vincere”.

“Siamo una squadra che ha l’ambizione di lottare per i campionati, ma nelle ultime due stagioni non abbiamo mostrato una costante tendenza al rialzo dal punto di vista della competitività in pista. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per invertire questa tendenza. L’approccio che abbiamo adottato è globale e si basa sul rafforzamento del team dal punto di vista delle persone e delle competenze, insieme ai progetti in corso di aggiornamento tecnologico e infrastrutturale che a breve si concretizzeranno. Le persone e la cultura sono la nostra risorsa più importante”.

“Recentemente abbiamo investito e lavorato per sviluppare e potenziare i talenti interni disponibili in McLaren, e già percepiamo e misuriamo l’impatto positivo. Parallelamente, abbiamo rafforzato il nostro roster portando a bordo nuovi talenti. La lista era già forte e incoraggiante, e l’aggiunta di una persona di fascia alta e competente come Rob consoliderà ulteriormente la nostra capacità di stabilire i più alti standard tecnici in McLaren ed essere in grado di progettare monoposto di Formula 1 vincenti. Non vediamo l’ora di darli il benvenuto nel prossimo futuro”.

Uomo chiave del dominio Red Bull

Marshall farà un passo indietro dal suo attuale ruolo con effetto immediato, ha dichiarato la Red Bull. Il team austriaco ha inoltre riconosciuto il lavoro svolto da Marshall sulla RB5 che ha aiutato la scuderia di Milton Keys a vincere i suoi primi Gran Premi nel 2009 a seguito di significativi cambiamenti regolamentari in Formula 1. Ha svolto un ruolo chiave in quello che si è rivelato un notevole periodo di dominio per il giovane team, vincendo quattro doppiette consecutive nel Campionato Piloti e Costruttori tra il 2010 e il 2013.

Nel 2016, dopo un decennio come Chief Designer, Marshall ha assunto un ruolo più ampio all’interno del gruppo con la nuova posizione di direttore tecnico. Il nuovo mandato, che gli è stato affidato da Red Bull Powertrains, ha contribuito a riportare il team a una competitività vincente dopo l’introduzione nel 2014 del motore ibrido.

Rendendo omaggio al suo periodo trascorso in Red Bull, Christian Horner ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Rob per tutto ciò che ha fatto per il team negli ultimi 17 anni. Il suo lavoro sulla generazione di vetture che ci ha regalato quattro incredibili doppiette tra il 2010 e il 2013 è stato davvero eccezionale. Negli anni successivi ha continuato a essere una figura chiave nel team e nel 2016 ha assunto il più ampio ruolo di Chief Engineering Officer che lo ha visto coinvolto in altri progetti in tutta l’azienda. La sua influenza ci mancherà, ma ancora una volta lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e gli auguriamo il meglio nel suo nuovo ruolo”.

Alice Lomolino