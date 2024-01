Haas: ecco il nuovo team principal!

Steiner lascia dopo 10 anni alla guida del team

Il MoneyGram Haas F1 Team ha nominato Ayao Komatsu come nuovo Team Principal con Guenther Steiner che lascerà l’organizzazione con effetto immediato, dopo aver guidato le sue operazioni negli ultimi dieci anni. Komatsu, promosso dal suo ruolo di Direttore tecnico, è stato con il team sin dalla sua stagione di debutto nel 2016, iniziando come Ingegnere di gara capo.

Con oltre 20 anni di esperienza in Formula 1, sia in ingegneria che in gestione, il 47enne giapponese laureato in ingegneria ha iniziato la sua carriera nel motorsport presso la British American Racing prima di un lungo mandato alla Renault. Komatsu ora supervisionerà tutti gli elementi competitivi dell’azienda in qualità di Team Principal.

Komatsu si assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team e, in ultima analisi, delle prestazioni in pista, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del team attraverso la responsabilizzazione dei dipendenti, il processo strutturale e l’efficienza.

Nuovo team principal, nuova Haas

Per rafforzare ulteriormente le operazioni del team fuori pista e a sostegno dell’attenzione orientata alle prestazioni di Komatsu in qualità di Team Principal, verrà nominato un Direttore operativo con sede in Europa per gestire tutte le questioni e i dipartimenti non legati alla concorrenza, il ruolo dovrebbe essere basato presso MoneyGram Lo stabilimento di Banbury dell’Haas F1 Team.”Vorrei iniziare estendendo i miei ringraziamenti a Guenther Steiner per tutto il suo duro lavoro negli ultimi dieci anni e gli auguro ogni bene per il futuro“, ha commentato Gene Haas, proprietario del team MoneyGram Haas F1 Team. “Andando avanti come organizzazione era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Nel nominare Ayao Komatsu come Team Principal, fondamentalmente poniamo l’ingegneria al centro della nostra gestione”.

Haas continua: “Abbiamo ottenuto alcuni successi, ma dobbiamo essere coerenti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi più ampi come organizzazione. Dobbiamo essere efficienti con le risorse di cui disponiamo, ma migliorare le nostre capacità di progettazione e ingegneria è la chiave del nostro successo come squadra. Non vedo l’ora di lavorare con Ayao e di garantire fondamentalmente di massimizzare il nostro potenziale: questo riflette davvero il mio desiderio di competere adeguatamente in Formula 1”.

Il nuovo team principal punta subito a cambiare le carte in tavola

“Sono ovviamente molto entusiasta di avere l’opportunità di essere Team Principal presso il MoneyGram Haas F1 Team”, ha dichiarato Ayao Komatsu, neo-nominato Team Principal di Haas. “Essendo stato con il team sin dal suo debutto in pista nel 2016, sono ovviamente investito con passione nel suo successo in Formula 1. Non vedo l’ora di guidare il nostro programma e le varie operazioni competitive internamente per assicurarci di poter costruire una struttura che produce prestazioni migliorate in pista“.

“Siamo un’azienda basata sulle prestazioni”, ha continuato Komatsu. “Ovviamente non siamo stati abbastanza competitivi ultimamente, il che è stato fonte di frustrazione per tutti noi. Abbiamo un supporto straordinario da parte di Gene e dei nostri vari partner e vogliamo rispecchiare il loro entusiasmo con un prodotto in pista migliorato. Abbiamo un grande team di persone a Kannapolis, Banbury e Maranello e insieme so che possiamo ottenere il tipo di risultati di cui siamo capaci”.

Il Campionato del mondo FIA di Formula 1 2024 inizierà con i test pre-campionato sul Circuito Internazionale del Bahrain dal 21 al 23 febbraio, con l’apertura della stagione, il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà nella stessa sede dal 29 febbraio al 2 marzo.