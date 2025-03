Codice della strada, 200€ di multa se vi vedono chiacchierare: adesso in auto è diventato vietato di legge parlare in auto

Chiacchierare mentre si guida, può sembrare la cosa più normale del mondo ma è diventato un comportamento a rischio, punito con multe salate

Immagina di essere al volante, impegnato in una vivace conversazione con il tuo compagno di viaggio. Un attimo dopo, una pattuglia ti ferma e ti contesta una multa salata.

No, non è uno scenario da film di fantascienza, ma la realtà che molti automobilisti italiani stanno vivendo. Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno inasprito le sanzioni per chi viene sorpreso a parlare in auto.

Anche una semplice conversazione può distrarre il guidatore, soprattutto se il tono si alza o se la discussione si fa animata. In questi casi, l’attenzione alla strada può calare drasticamente, aumentando il rischio di incidenti.

Secondo i dati ISTAT, nel 2023 le distrazioni sono state responsabili del 21,3% degli incidenti con lesioni, superando anche l’eccesso di velocità (15,4%).

Pugno duro contro la distrazione

Il Codice della Strada non vieta esplicitamente di parlare in auto. L’intento del legislatore è limitare le conversazioni con i passeggeri evitando discussioni animate o situazioni che possano distrarre dalla guida. Tuttavia, l’articolo 169, comma 1, prevede che il conducente debba avere “la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida“. Questo significa che qualsiasi comportamento che possa distrarre il conducente e compromettere la sicurezza stradale può essere sanzionato.

Chi viene sorpreso a parlare in auto o anche a scrivere un messaggio sul telefonino, rischia una multa che può arrivare fino a 200 euro. Altre forme di distrazione, come mangiare o bere alla guida, possono essere sanzionate con multe che variano a seconda della gravità della situazione. L’uso del telefono cellulare durante la guida in particolare comporta una multa da 165 a 660 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Inoltre, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Consigli per una guida sicura e senza distrazioni

Per evitare distrazioni alla guida e garantire la sicurezza propria e degli altri, è fondamentale adottare alcuni comportamenti responsabili. In prima istanza è necessario evitare l’uso del telefono cellulare o usarlo in modalità Bluetooth; prima di mettersi alla guida, impostare il telefono in modalità “non disturbare” o utilizzare sistemi di chiamata vocale.

Impostare il navigatore prima di partire è una buona abitudine come quella, se necessario, di effettuare soste per consultare la mappa. Per rispettare la sicurezza stradale è consigliato consumare cibi e bevande solo durante le soste.