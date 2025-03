Vietato abbassare i finestrini, in questa stagione la multa è di 344€: la Polizia ferma ad ogni incrocio

La bella stagione è in arrivo con una “tentazione” pericolosa: tolleranza zero su una norma che si può prestare a cattive interpretazioni.

C’erano una volta i deflettori dei vetri anteriori delle auto. Ben inteso, ci sono ancora, ma si può tranquillamente dire che vederli oggi lascia una sensazione di vintage.

Magari anche di boomer, perché no, ma ovviamente ciascuno ha le proprie esigenze e fa le proprie scelte. L’auto è un bene prezioso, dal punto di vista economico e pratico, ed è più che lecito “arricchirla” a piacimento.

Fatto sta che da quando gli impianti di condizionamento hanno iniziato a proliferare anche nel mondo dell’automotive di quei deflettori si è cominciato a vederne sempre meno.

Tuttavia, si sa, de gustibus non est disputandum, così quei gomiti fuori dal finestrino capita ancora di vederli… Se siete amanti di questa abitudine dovete però iniziare a stare molto attenti, in particolare con l’arrivo dei primi caldi.

Guidare con i finestrini abbassati non infrange la legge: tranne che in un caso

Per più di qualcuno, infatti, sentire l’ebbrezza del vento laterale mentre si è al volante è ancora un’emozione impagabile. Senza dimenticarsi di rispettare i limiti di velocità, ovviamente, e senza compromettere la presa sul volante, ma quella dei finestrini abbassati è ancora una scena frequente tra gli automobilisti. Peccato che vada conto il Codice della strada.

Proprio così. La legge sanziona chi guida tenendo il braccio fuori dal finestrino. Il motivo è presto detto: la condotta in questione viene qualificata come guida pericolosa proprio perché effettuata con una sola mano sul volante e come tale punita in maniera molto severa.

Quell’articolo del Codice mal interpretato: fate attenzione al braccio che sporge o saranno guai

Il rischio è quello di venire colpiti al braccio da un altro mezzo, perdere il controllo della propria auto e quindi provocare un incidente. Possibilità remota? Può essere, ma già avere “semplicemente” il braccio fuori può comportare una multa salatissima. La sanzione amministrativa prevista in questi casi va dai 42 euro ai 173 euro, ma per i casi più gravi può arrivare anche a 344 euro.

In realtà l’articolo 173 stabilisce “solo” l’obbligo esplicito di guidare con entrambe le mani, ma è evidente come avere un braccio sporgente dal finestrino non consenta di avere una presa ideale sul volante neppure se la mano corrispondente è concretamente appoggiata sullo sterzo. Imprevisti quali la fuoriuscita improvvisa di un pedone o di un animale, o la caduta di un albero, richiedono concentrazione e prontezza di riflessi. Meglio l’autoradio accesa e un volante ben saldo che i capelli al vento e i rischi del caso…