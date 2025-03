DIVIETO – Fari accesi di giorno, maxi multa da 173€ se te li sei dimenticati: Polizia ferma ad ogni rotonda

Una delle norme meno rispettate, e peggio compresa, del Codice della strada riguarda l’utilizzo dei fari nelle ore diurne: facciamo chiarezza.

Sono l’incubo di molti automobilisti e un sollievo per altri. Difficile, se non impossibile, trovare un elemento altrettanto divisivo”, ma il proliferare delle rotonde ha determinato proprio questa dicotomia.

Volete paragonare l’insofferenza per la tardiva ripartenza di quello che sta davanti allo scattare del verde del semaforo con i rari malintesi sul diritto di precedenza di fronte al famoso cerchio blu con le frecce che si inseguono?

Questione di punti di vista, così, siccome i guai non vengono mai da soli, chi le rotonde non le ama deve accettare anche un altro rischio. Quello di incorrere nelle “ire” della pulizia municipale in servizio…

I vigili che sovrintendono alla corretta applicazione delle norme stradali sulle rotatorie sono autorizzati anche a punire eventuali altre infrazioni al Codice. In particolare se si parla di fari, uno dei principali buchi neri anche per automobilisti esperti.

Fari accesi anche di giorno in città? Cosa dice il Codice della strada

Se vi è capitato di chiedervi spesso se è necessario tenere le luci accese anche di giorno non buttatevi troppo giù. O meglio, un po’ dovete farlo, perché si tratta di una norma molto importante, ma statisticamente la sua mancata applicazione rappresenta una delle sanzioni più rilevate, e conseguentemente punite. Anche in maniera salata, a dispetto dello stupore delle “vittime”.

L’articolo del CdS al quale fare riferimento è il numero 152 e prescrive l’utilizzo anche diurno delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e delle luci di targa e di ingombro ove prescritte a tutti i veicoli a motore che circolino fuori dai centri urbani.

Vigili con gli occhi aperti alle rotonde: ecco cosa rischia chi guida a luci spente

Fin qui è tutto abbastanza chiaro, dal momento che ben di rado, per fortuna, capita di imbattersi in veicoli con i fari spenti su strade extra-urbane. Ciò che spesso sfugge è però che ci sono categorie specifiche di guidatori alle quali è fatta richiesta di luci accese di giorno anche nei centri abitati.

A dover rispettare questa norma sono ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli. I veicoli motorizzati a due ruote hanno quindi l’obbligo di rendersi ben visibili anche in città e anche in pieno giorno, proprio per “compensare” il minore ingombro che determinano, direttamente proporzionale al rischio di risultare “invisibili”, non solo in condizioni di traffico intenso. La sanzione per chi non rispetta questa disposizione può arrivare a 170 euro. Troppo poco secondo qualche automobilista, ma in linea teorica sufficiente per far drizzare le antenne su una norma troppo spesso ignorata.