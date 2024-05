Clamorosa vittoria di Norris a Miami: ecco cosa scrivono i media

La vittoria di Lando Norris ieri a Miami dimostra come il duro lavoro puó portare i suoi frutti!

GP Miami 2024: prima vittoria di Lando Norris. Il pilota inglese attendeva da tanto questo momento e finalmente ieri é arrivato. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti che proprio sulla vettura di Norris era stato attuato in modo completo ha sicuramente dato i suoi frutti. Questo dimostra ancora una volta che il duro lavoro puó consentire di battere anche il piú grande dei campioni, nonché Max Verstappen.

Tutti i piloti, al termine della gara, si sono complimentati con il numero uno del team Papaya e proprio Max ha abbracciato l’amico con un grande sorriso, quasi come se avesse portato lui quella vittoria a casa. A seguire anche l’abbraccio di Sainz, Leclerc, Alonso, Russell.

Ma cosa dicono i media internazionali a riguardo?

“Lando Speranza e Gloria”, questo il titolo del quotidiano Daily Mail. Norris é stato in grado di mettere a tacere le critiche che avevano messo in discussione il suo talento. Si tratta di un momento di immenso orgoglio per lui e per l’intero team.

Ancora il The Daily Telegraph titola: “Dal naso insanguinato al re di Miami: Lando Norris un vincitore di F1 alla fine”. La squadra di woking inizia finalmente ad essere competitiva.

La Bild tedesca titola: “Si puó battere!”. Il fatto che un Gran Premio non sia stato vinto da Max Verstappen è la ragione di un titolo notevole nella Bild tedesca. Il resoconto di gara si apre con le parole: “È battuto! Max Verstappen vince il Miami Grand Prix – NON!” Tutto questo, naturalmente, indica il continuo dominio di Max Verstappen, il che significava che pochi si aspettavano una vittoria per chiunque altro che l’olandese.

Similmente, la Gazzetta dello Sport incalza con: “La Red Bull non è invincibile: finalmente Lando Norris!”. Il solito vincitore Max Verstappen è arrivato secondo questa volta, a causa di una vettura con cui non è stato in grado di attaccare l’inglese. Norris ha guidato la gara a causa di un colpo di fortuna con i tempi della safety car. Un tocco di fortuna che non toglie nulla ai meriti del talento britannico di 24 anni.

Oltre alla gioia di un nuovo vincitore di gara in questo sport, la gente in Italia anche trarre un’altra conclusione: questa gara ha dimostrato che la Red Bull non è invincibile. La McLaren ha fatto un grande passo avanti con l’ampio pacchetto di aggiornamenti.

Norris voto: 9

Posizionandosi davanti alla macchina di Max Verstappen e non davanti al leader Norris, la safety car ha dato al team di Woking l’opportunità di fare un pit stop in pace e uscire di nuovo come leader. La safety car ha catturato l’intero campo e li ha rallentati, specialmente Verstappen. Il gigante olandese doveva ancora essere sconfitto, ma ha fatto un ottimo lavoro.

To celebrate Lando’s first F1 win! 🏆

We’re offering 3 for 2 on ALL McLaren products. 🛍️ Click below to shop. ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 6, 2024

Con i soliti voti, Norris è stato premiato con un 9: “Certo, la safety car ha reso molto più facile per lui entrando al momento migliore e non necessariamente nel posto migliore (che lo ha tenuto in testa nonostante il suo pitstop). Ma una volta in testa, Lando Norris ha messo su uno spettacolo. Intoccabile con le sue gomme dure, non aveva bisogno di nulla e nessuno per stare davanti a Max Verstappen, che era oltre sette secondi dietro di lui”, si legge ne ‘L’equipe’, quotidiano francese.