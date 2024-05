Alonso e i polsi fasciati a Miami: che succede?

Per l’asturiano è sorto qualche problema. Fernando Alonso si è presentato a Miami con i polsi bendati, ma ha rassicurato che non c’è bisogno di allarmarsi. Il kinesiotape sulle mani ha ovviamente allarmato i tifosi, che però sono stati appunto tranquillizzati dal pilota. Ha chiarito infatti che si tratta di un problema sorto già in Australia nel 2022. Alonso durante le qualifiche riuscì a posizionarsi senza problemi in Q3, ma ebbe un incidente.

Il colpo non fu molto forte, ma provò a tenere la monoposto fino alla fine, peggiorando il danno. Infatti non togliendo le mani dal volante per tutto il tempo, provocò la frattura di diverse ossa delle mani. Sembrava non vi fossero problemi, visti gli ultimi due anni molto positivi per lui. Eppure queste bende hanno fatto venire il dubbio un po’ a tutti. Problemi in vista?

Un piccolo infortunio che non preclude nulla

Alonso però, sin dall’inizio del weekend a Miami, non ci ha pensato due volte a rassicurare tutti. “È un piccolo infortunio, questo succede a volte. Ci sono stati alti e bassi con i miei polsi e le mie mani dal 2022, dopo l’incidente in Australia. Mi fa un po’ più male in questo momento, ma tutto va bene”, ha commentato Alonso. Per non destare ulteriori dubbi, il due volte campione del mondo di Formula 1 ha escluso qualsiasi relazione tra questo infortunio e la sua età.

“Mi è già successo in passato. Poi del resto ho guidato molto nelle ultime settimane”, ha proseguito Fernando. Ricordiamo che, oltre al fitto calendario nel Circus, l’asturiano ha recentemente girato sul suo circuito di karting nelle Asturie, poi tramite i social si è visto girare con la sua Aston Martin Vantage DTM che ha acquistato l’anno scorso. In definitiva, è inarrestabile, non si ferma mai, il solito Fernando Alonso. Ma oltre alle parole, il due volte campione del mondo ha preferito i fatti, gareggiando per tutto il weekend senza mostrare fastidi. Il peggio è passato?

Francesca Luna Barone