Cinture di sicurezza, ti stracciano al volo la patente se trovano questo attrezzo agganciato | Te lo dimentichi sempre lì

Se indossate in questa maniera la cintura di sicurezza, vi stracciano al volo la patente. Quell’aggeggio agganciato vi costerà caro.

Sarebbe tanto bello poter vivere in un mondo dove tutti rispettassero le regole e soprattutto il prossimo, evitando di mettere sempre e solo i propri interessi al primo posto, a discapito anche degli altri. Purtroppo però, lo sappiamo bene, per quanto la speranza sia l’ultima a morire, siamo ancora lontani da questo sogno chimerico.

Anche in merito al Codice della Strada purtroppo per molti automobilisti la strada intrapresa è la medesima, portando il governo a inasprire le pene, affinché tutti (si spera), possano rispettarle. Ma come succede spesso “fatta la legge, trovato l’inganno”.

Per questo stupisce, ma purtroppo neanche più di tanto, quel nuovo aggeggio agganciato che si trova in auto. Fate attenzione però, perché se la cintura di sicurezza la indossate in questa maniera, la patente ve la stracciano al volo se vi sorprendono a commettere questa infrazione.

L’importanza dell’indossare la cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza è uno dei dispositivi più importanti che ci sono in auto, la cui combo con l’airbag, ha salvato milioni di vite da quando sono stati realizzati. Purtroppo però, molti guidatori dimenticano spesso questa sua utilità e semplicemente trovano tutti i modi, a detta loro per comodità, per provare a non indossarla.

Peccato che il suo utilizzo sia obbligatorio non soltanto per il conducente e per il passeggero al suo fianco, ma anche per quelli che siedono nei posti dietro. Lo dice il Codice della Strada e in caso di inosservanza a tale obbligo, in ballo c’è una multa che può arrivare fino ai 332 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della stessa per 2 mesi in caso di recidiva.

Non utilizzate questo aggeggio illegale

Fate attenzione a indossare, o meglio non indossare, le cinture di sicurezza in questa maniera, in quanto la patente ve la stracciano davanti agli occhi se vi trovano in auto quello che online è chiamato “aggeggio agganciato”. In pratica, nei modelli recenti, quando il conducente dimentica di inserire la cintura di sicurezza, il dispositivo inizia a suonare finché questo non procede al suo posizionamento.

Alcuni autisti sciagurati, hanno pensato bene di acquistare online per pochi spicci, soltanto la linguetta metallica, la cui funzione è quella di far terminare l’allarme sonoro, senza la necessità di indossare la cintura di sicurezza. Badate bene però che questo acquisto è illegale anche se di facile reperibilità e oltre al mettere in pericolo la vostra e l’altrui vita, se gli agenti dovessero sorprendervi con quell’accessorio sgradito in auto, le conseguenze per voi sarebbero veramente disastrose.