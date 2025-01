Pneumatici, ti smonto una gomma in 30 secondi con il trucco della Coca Cola | Ecco come fanno i ladri a farle sparire in un lampo

Con il trucco della Coca Cola ti smontano i pneumatici in 30 secondi, resterai senza parole per quanto poco ci impiegano.

Nonostante l’installazione di un antifurto costoso e di tutti i metodi che sono presenti nei vari modelli di auto per cercare di proteggere la vostra quattro ruote dai malintenzionati, purtroppo capita spesso che con metodi più o meno sofisticati, riescano comunque a portarvi via la macchina.

Se fino a un po’ di anni fa, quegli scenari degradanti di vedere le auto sopra 4 mattoni, o peggio ancora vetri rotti per rubare al suo interno le autoradio si stavano diradando, adesso siamo sprofondati nuovamente in quell’ondata di decadimento che sta invadendo maggiormente le grandi città, ma anche le zone limitrofe.

Sapete come fanno i ladri a rubarvi i pneumatici in 30 secondi? Semplice, utilizzano il trucco della Coca Cola, non ve ne accorgerete neanche purtroppo.

L’importanza del bullone antifurto

I pneumatici sono un componente essenziale per potersi spostare da un luogo all’altro, comodamente seduti nella vostra auto. Così come succede per le scarpe, anche questi, devono essere scelti di qualità e soprattutto adatti alla stagione di riferimento, per evitare problemi di sicurezza e di sanzioni, visto che il Codice della Strada parla chiaro, bisogna alternare il modello estivo con quello invernale o acquistare direttamente le 4 stagioni per poter circolare tutto l’anno con un pneumatico solo.

Proprio per il costo non indifferente di questi accessori, sono molti coloro che decidono di investire nel famoso, bullone antifurto, per fare in modo di rendere il più difficile possibile ai ladri, il furto delle gomme e dei cerchi, anche quelli molto gettonati tra i componenti che i delinquenti puntano, per poi potersi rivendere al mercato nero.

Il trucco della Coca Cola

Voi lo sapete i ladri come fanno a rubarvi i pneumatici in 30 secondi? Utilizzano quello che viene chiamato, il trucco della Coca Cola, tramite il quale l’ignaro guidatore, quando se ne accorgerà sarà ormai tardi, visto che in un lampo se li saranno portati via tutti e 4. Tendenzialmente cerchiamo di non parlare di questi metodi, soprattutto per non renderli di tendenza e farli conoscere ad ancora più malviventi. Ma in questo caso facciamo un’eccezione per un semplice motivo.

Questo trucco potrebbe esservi d’aiuto, qualora doveste sostituire il pneumatico, magari forato e uno o più bulloni dovessero risultare incastrati al cerchio, per l’usura del componente. In questo caso, dovrete prendere una semplice bottiglia di Coca Cola, svuotarla in un contenitore, immergere un asciugamano, posizionarlo sopra i bulloni e lasciarlo agire per qualche minuto. Grazie al potere della soda, dovreste poter così svitare i fermi senza troppa difficoltà. Ovviamente questo è un metodo fortuito, se fosse possibile sarebbe meglio utilizzare i prodotti ufficiali.