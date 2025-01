Revisione a zero difetti con l’auto jolly: se in mattinata la bocciano al pomeriggio la approvano

L’auto jolly che ti permette di passare la revisione senza alcun problema, prima te la bocciano, ma poi invece te la approvano.

Il Codice della Strada prevede che ogni 2 anni si sottopongano le vetture a controllo presso le officine autorizzate in revisione auto. In sede di tale intervento sulle vetture, le automobili vengono controllate in diversi aspetti: i pneumatici, il sistema frenante, l’omologazione di ogni sua componente, l’illuminazione e anche le emissioni.

Superare la revisione è indispensabile se si vuole continuare a circolare in strada senza incappare in salate sanzioni amministrative, oltre che al ritiro del libretto di circolazione.

Questo specifico intervento obbligatorio è innanzitutto un modo per dare maggiore sicurezza alle strade, in secondo luogo si tratta di un controllo che mira a far circolare automobili che siano effettivamente conformi a quelle che sono le normative.

Ma come spesso succedo non sono pochi i furbetti in questione che permettono agli automobilisti irregolari si superare la revisione anche se non sono proprio regolari nelle loro dotazioni. Il modo di intervenire è molto semplice.

Revisione, costi e cosa sapere

Quando si immatricola un’automobile per la prima volta, occorre procedere con la revisione dopo 4 anni, successivamente l’intervallo di tempo si riduce a due soli anni, quindi occorre prestare attenzione alla scadenza, per evitare di incappare in problematiche nel momento in cui si viene fermate al posto di blocco. La revisione però, non può essere effettuata in qualsiasi officina meccanica, infatti occorre recarsi presso le officine autorizzate, le quali sono dotate di apparecchiatura corretta, oltre che al terminare di comunicazione con la Motorizzazione Civile elemento indispensabile per riuscire ad ottenere il nuovo tagliando di revisione valida.

Il costo si aggira intorno agli 80 euro, ma nel caso in cui si rendano necessari degli interventi, il costo può arrivare anche a più di 200 euro.

Il trucco per superare il controllo senza problemi

Purtroppo occorre sottolineare come, ci sono alcuni furbetti anche tra i meccanici autorizzati per provvedere alla revisione della propria automobile. A volte in officina arrivano automobili che non sono esattamente in regola con i parametri, ma il meccanico finisce per concedere comunque la regolarità. Il modo che si attua per superare le misurazioni è quello di un’automobile jolly, ovvero una vettura che viene sottoposta al controllo al posto di quella che doveva realmente superare la revisione.

Un modo di operare irregolare, che può costare veramente molto caro all’officina. Si chiede quindi di prestare attenzione all’azione dell’esperto.