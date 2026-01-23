Ferrari, via ai test 2026: Vasseur conferma il successo della nuova SF-26

Dopo lo shakedown a Fiorano, Ferrari scenderà in pista martedì 27 febbraio per i primi test a porte chiuse a Barcellona; Vasseur fiducioso: “È solo l’inizio, ma la base è solida”

Dopo il positivo shakedown, svolto a Fiorano, la Ferrari si prepara per i primi test pre-stagionali in programma a Barcellona: il team principal, Fred Vasseur, ha confermato che scenderanno in pista per la prima volta martedì 27 febbraio con la nuova SF-26. I test si articoleranno su cinque giornate a porte chiuse.

Ogni team però potrà girare solo per tre giorni, che, sommati ai due test previsti in Bahrain, porteranno a un totale di nove giorni complessivi di prove. La Williams non prenderà parte alla sessione (Barcellona) a causa di ritardi nel superamento dei crash test, mentre la McLaren ha già annunciato che inizierà il proprio programma solo a metà settimana.

Le parole del Team Principal della Rossa

Fred Vasseur ha definito il lancio della nuova vettura come un momento particolarmente significativo, sottolineando come il nuovo regolamento renda questa fase ancora più importante. Il team principal ha parlato di un percorso lungo ma positivo, evidenziando che lo shakedown rappresenta solo il primo passo. “Oggi è un giorno piuttosto emozionante per noi”, ha dichiarato Vasseur. “È stata una lunga strada fino ad oggi e penso che sia andata piuttosto bene”.

Ha poi ribadito la necessità di concentrarsi sui test di Barcellona, che inizieranno martedì, spiegando che la Ferrari tornerà in pista anche giovedì. Ampio spazio, infine, al lavoro svolto sulla power unit: “Abbiamo lavorato tantissimo sul motore. Siamo più che soddisfatti dell’assetto attuale, ma non è la fine della storia: è solo l’inizio della stagione”.

Sara Berretti