Steiner: “Alonso? Un pilota dalle abilitá impossibili da replicare”

Sembra che le abilitá di Fernando Alonso migliorino con l’etá. Il pilota asturiano é stato oggetto di elogi da parte di Steiner

Recentemente Steiner é stato al centro delle polemiche per il burrascoso rapporto con Mick Schumacher per il quale non ha esitato a esporre le sue lamentele su quanto accaduto la scorsa stagione. Non accade lo stesso invece per Alonso del quale il team principal riconosce le straordinarie abilitá e per il quale nutre grande ammirazione.

Il talento di Fernando Alonso é qualcosa che nessuno mette in dubbio e il suo sbarco alla Aston Martin ne é una prova. Avere una vettura dal grande potenziale per raggiungere le posizioni di testa ha permesso di rivedere la sua guida eccellente, ma soprattutto ha ridato la speranza a milioni di tifosi.

“Tutti coloro che seguono la F1 sanno che Fernando è un pilota che ha una serie di abilità che nessuno degli altri piloti ha. A mio parere, é in grado di gestire la gara da solo dall’interno della monoposto. Inoltre, ha anche molto talento nel pilotare“, ha dichiarato Steiner in un’intervista con talkSPORT. In Arabia Saudita, per esempio, l’asturiano é stato un maestro nella gestione della gara riuscendo ad anticipare la squadra nell’affrontare possibili situazioni.

40 anni e non sentirli…

Un po’ come accade con il vino, anche Alonso sembra migliorare sempre piú con l’avanzare dell’etá. Se é vero, infatti, che molti sportivi cominciano a perdere qualitá dopo i trent’anni, a Fernando é successo il contrario. Tutti rimangono stupiti dinanzi alle strabilianti performances che ci ha regalato nelle ultime gare con l’Aston Martin – tre podi su tre gare.

“Avere più di 40 anni lo ha reso migliore invece di tornare indietro. Questo fenomeno è certamente incredibile. La decisione che ha preso l’anno scorso di cambiare squadra si è rivelata abbastanza buona per lui”, ha sottolineato Steiner.

Infine, il team manager di Haas ha voluto sottolineare che la Red Bull non è irraggiungibile nonostante la sua padronanza. Confida che un giorno smetteranno di progredire, ma come con Mercedes anni fa. Chissá se non sia proprio l’Aston Martin con il talentuoso quarantaduenne a poterli raggiungere…