Terremoto in casa Ferrari: Mekies vicino all’addio?

Ancora cambiamenti in casa Ferrari: il direttore di gara Mekies potrebbe dire addio alla rossa per unirsi all’Alpha Tauri

Dalla Gazzetta dello Sport di oggi si apprende che Mekies lascerá Maranello per passare all’Alpha Tauri. Il suo addio non é sicuramente una novitá, dato che il francese coi baffi alla D’Artagnan intendeva andarsene giá da tempo. Il suo sarebbe un ritorno alle origini: il racing director della rossa aveva, infatti, cominciato la sua carriera alla Minardi, poi Toro Rosso e infine attuale Alpha Tauri.

Se verrá trovato un accordo, pare che Mekies potrebbe trasferirsi al team di Faenza giá da quest’anno, altrimenti nel 2024. La fonte rivela che quella del francese potrebbe essere una scelta in prospettiva. Il suo ruolo all’Alpha Tauri sará quello di affiancare il team principal Franz Tost. Quest’ultimo ha peró manifestato di recente l’intenzione di lasciare la Formula 1, quindi Mekies potrebbe sostituirlo assumendo il comando della squadra nel 2026.

Perché tutti lasciano Maranello?

Quello di Mekies non é il primo nome che lascia la rossa dopo l’inizio dell’era Vasseur. Ricorderemo, infatti, che anche l’aerodinamico David Sanchez che ricopriva il ruolo di capo del Concetto del veicolo, é passato alla McLaren.

Ma quali sarebbero le reali ragioni del francese? Giá alla fine della passata stagione, dopo l’addio di Binotto, Mekies si era guardato attorno in cerca di un nuovo team. A quanto apprendiamo, neanche l’arrivo del compagno di scuola Vasseur ha cambiato le cose. Se due piú due fa quattro, é evidente che il racing director intendeva voler rivestire un ruolo piú alto nel team.

Probabilmente, infatti, a pesare sulla sua decisione é stato il fatto che i vertici della rossa non lo abbiano preso in considerazione come possibile successore di Binotto. Sará l’ultimo ad andare via per questa stagione o ci attendono ancora sorprese?