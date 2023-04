Formula 1 2024, addio ai copricerchi a LED

Durante la giornata del 25 aprile, la Formula 1 Commission ha abolito i copricerchi a LED ipotizzati per il 2024 per problemi di peso

Dovevano fare la loro comparsa nel Campionato di Formula 1 2024 degli innovativi copricerchi a LED in grado di trasmettere informazioni. Si trattava di una copertura dotata di 14 doppie file di LED, montata su tutti e quattro gli pneumatici con lo scopo di proiettare qualsiasi tipo di informazione o immagine.

Testate per la prima volta nel 2021 ad Abu Dhabi dalla McLaren, i led sarebbero stati in grado di adattarsi ai repentini cambi di velocità e di trasmettere in maniera stabile e continua ciò che la scuderia avrebbe ritenuto opportuno.

Si è parlato di come gli sponsor avrebbero potuto usufruire di questo futuristico spazio pubblicitario, come già avviene nell’ambiente calcistico. Inoltre, Mario Isola (direttore di Pirelli Motorsport) ha dichiarato che: “Nel momento in cui la tecnologia dovesse essere pronta, le applicazioni potranno essere illimitate. Ci era stato detto che si potevano visualizzare le posizioni, i tempi sul giro ma anche i loghi o i nomi dei piloti”. Non erano quindi solo uno strumento per monetizzare, ma un vero e proprio upgrade dell’esperienza del singolo spettatore.

Il “no” arriva dalle scuderie

La possibilità di utilizzare questi nuovi copricerchio a LED era descritta nell’articolo 8.18 del Regolamento di Formula 1 2024. Recitava: “A seconda della disponibilità della tecnologia necessaria e al fine di fornire informazioni visive agli spettatori, la FIA può richiedere che ciascuno dei quattro copriruota descritti nell’Articolo 3.13.7 sia dotato di un Pannello di visualizzazione a LED”.

Nella riunione del 25 Aprile la Fomula 1 Commission ha cancellato dal Regolamento questo articolo per via del limite di peso delle vetture. Ad oggi, le monoposto hanno un peso minimo di 798kg, già aumentato notevolmente con l’introduzione di coperture da 18 pollici. Poiché il tema del peso delle vetture è sensibile per tutte le scuderie, le squadre hanno preferito non investire su un tema già complesso, in sfavore dei copricerchi LED.

Elisabetta Bianco