GP Miami: le incomprensioni in radio tra i piloti della Williams

Durante il GP di Miami, in Williams si è verificato un problema di comunicazione tra i team di Carlos Sainz e Alex Albon

Nell’ultimo GP di Miami entrambi i piloti della Williams, Carlos Sainz e Alex Albon, hanno concluso a punti. Il pilota spagnolo è arrivato nono mentre il thailandese quinto. Questo ha permesso di portare il team a un totale di 37 punti in sei gare. Ottenendo il loro miglior risultato conquistato in sei gare dopo i 66 punti del 2016.

Durante la gara, è avvenuta una discussione tra i team dei due piloti. All’ex pilota della Ferrari sarebbe stato riferito che il suo compagno non avrebbe cercato di superarlo. Dichiarazione che però pare non essere stata rispetta da Albon, il quale ha invece superato il compagno spagnolo al giro 11. Azione che gli ha permesso di concludere la gara a 12 secondi da Sainz.

Le dichiarazioni di Carlos Sainz

Una volta terminato il GP di Miami, quando RacingNews365 ha chiesto a Sainz se gli incidenti in radio lo avessero colpito, il madrileno ha risposto negativamente. “Ovviamente se mi dicono che spingeremo insieme ma poi vieni sorpassato, come pilota, ti senti stupido. Perché interpreti il buono, com’è successo a Jeddah, e fai una figura stupida” ha dichiarato il pilota numero 55.

Durante l’intervista il figlio del due volte campione del mondo di rally ha aggiunto che avrebbe parlato con il compagno dell’accaduto: “È cosi che vanno le cose, ma ne parleremo e ne usciremo migliori come squadra“. Sainz ha poi concluso parlando di quello che è successo durante la gara dal suo punto di vista: “Ho subito danni da Albon. Ha commesso un errore e sono riuscito a superarlo. A quel punto la squadra ci ha riferito che le posizioni sarebbero state congelate. Ma non so se lo aveva capito, perché dopo mi ha superato a sua volta e io a quel punto ho cercato di rimanere vicino al gruppo davanti” .

Le dichiarazioni di Alex Albon

Alex Albon ha dichiarato che ha recepito il messaggio nel momento in cui stava superando il compagno. Dichiarazione supportata dalle riprese di bordo che mostrano il suo ingegnere, James Urwin, rifergli di mantenere le posizioni mentre il pilota era allineato con Sainz. Quando il numero 23 ha riferito all’ingegnere che lo stava già sorpassando, Urwin gli ha risposto di andare avanti.

Albon, raccontando la sua versione dei fatti, ha aggiunto che il messaggio della squadra non è arrivato nel momento giusto: “È successo nel momento in cui è stato trasmesso il messaggio. In quel momento, però, eravamo liberi di gareggiare, ma se fossimo rimasti insieme più a lungo me l’avrebbero riferito” . “Si è verificato un ritardo di comunicazione tra i due team. Io avevo un ritmo forte anche se ho faticato nei primi due giri perché pensavo di aver subito danni durante gli incidenti alla curva 3. Una volta entrati nel ritmo della gara siamo stati veloci” ha concluso Alexander Albon su quanto accaduto, secondo il suo punto di vista, durante il GP di Miami.

Ilaria Atzeni