Formula 1, presentazione delle vetture unificata nel 2022?

L’idea è di organizzare uno shakedown a Barcellona, seguito da un’unica presentazione sulla pista del Bahrain per inaugurare i test pre-stagionali

Aria di cambiamenti in Formula 1 per il 2022. Dopo il regolamento, le monoposto e la riorganizzazione dei test che danno il via alla stagione, è la volta delle presentazioni delle monoposto. Fino ad oggi siamo stati abituati ad assistere a ogni singola presentazione messa in scena dai team, evento durante il quale le scuderie rivelavano la nuova vettura e la nuova livrea, scegliendo uno scenario e uno spettacolo a sé stante.

Dal prossimo anno, tuttavia, il Circus sta pensando di organizzare un unico evento, durante il quale dare la possibilità ai 10 team di presentare tutte le monoposto. Pur limitando un po’ lo spettacolo e l’emozione di segnare sul calendario gli eventi più interessanti, secondo la Formula 1 si tratterebbe di qualcosa di speciale. L’idea di base è quella di creare una situazione simile a quella vissuta a Silverstone durante la presentazione delle monoposto 2022, con tutti i piloti presenti sulla pista accanto alle nuove vetture.

SHAKEDOWN E PRESENTAZIONI UNIFICATE NEL 2022

Secondo le ultime news, arrivate direttamente dalla stampa tedesca, i test invernali dovrebbero tornare a Barcellona, già a partire dal prossimo anno. In questo senso, il circuito di Montmelò potrebbe diventare lo scenario perfetto per uno shakedown di tre giorni. Successivamente, i team si dovrebbero spostare in Bahrain, per concludere l’ultima parte dei test.

Proprio qui, sul circuito del Sakhir, la Formula 1 vorrebbe dare vita a una nuova modalità di presentazione. Secondo gli organizzatori, qui l’attenzione nei confronti dei team e dei piloti sarebbe alle stelle e permetterebbe di dare rilevanza alle monoposto. Tutti gli occhi sarebbero puntati sui protagonisti della stagione 2022, rendendo perfetta l’occasione per dare vita a un nuovo format di presentazione.