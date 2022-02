La Ferrari F1-75... nata con un giorno di anticipo

Internet corre più veloce della Ferrari e fa circolare le foto in anteprima della nuova monoposto di Maranello

Domani verrà presentata ufficialmente la Ferrari F1-75, arma di Maranello per tornare alla vittoria nel 2022. Ma, nel frattempo, girano già le prime foto della nuova Rossa, in particolare una vista di profilo che mostra le principali caratteristiche della vettura. Come largamente anticipato, la livrea vira al nero, che, accanto al rosso tradizionale, spicca sulle ali, sul fondo, sull’HALO e, anche se sfumato, sull’estremità della pinna del cofano motore.

Oltre ai colori, sono le soluzioni tecniche l’aspetto più atteso. E la foto uscita oggi permette di individuarne alcune interessanti novità.

Le caratteristiche della f1-75: analisi tecnica

Il muso è alto e corto e sorregge l’ala anteriore a partire dal secondo profilo mentre il primo è montato più in basso, e mostra un bel cucchiaio al centro. Lo scopo è incanalare l’aria verso la zona dei canali venturi sotto il fondo. A tale scopo risponde anche l’esigenza di confermare la sospensione push rod all’alteriore, che garantisce la possibilità di usare un muso molto scavato nella parte inferiore. Le pance sono una delle componenti più “eleganti”. Le bocche d’entrata sono strette e alte, e garantiscono molto spazio per far passare aria tra il fondo e le pance stesse. Solo che, a differenza della Aston Martin (che utilizza una filosofia simile), il canale non si sviluppa come un vero e proprio doppio fondo, ma si ferma più o meno a metà vettura.

Il posteriore pare il vero gioiello di questa vettura. L’uso delle feritoie sui sidepods fa pensare che i tecnici di Maranello non intendano evacuare molta aria calda dalla parte finale del cofano motore, che infatti è molto stretto e lascia tanto spazio per far lavorare con grande portata d’aria sia l’estrattore che il beam wing. A questa esigenza risponde anche la geometria della sospensione posteriore, tradizionali nello schema ma con triangoli molto ruotati verso l’anteriore.

Aspettiamo la presentazione di domani per capire meglio le forme di questa Ferrari F1-75, soprattutto riguardo all’ala anteriore, alle prese dei freni e alle reali dimensioni della vettura nella zona dell’abitacolo. Intanto, si può solo dire che è innovativa ma non stravolgente, molto pulita… e bellissima.

Con la collaborazione di David Bianucci