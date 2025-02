Cadillac: crescono gli accordi strategici con Ferrari

Avendo già stretto un accordo con la Ferrari per motore e cambio, Cadillac potrebbe estendere tale rapporto anche alle sospensioni

Cadillac sta valutando se rifornirsi di componenti per le sospensioni dalla Ferrari dopo aver concluso un accordo per il propulsore e il cambio in vista del suo debutto in Formula 1 nel 2026.

Il team americano potrebbe ampliare la sua collaborazione con Maranello per includere la fornitura di sospensioni. Ciò significherebbe che utilizzerebbe un concetto simile a quello di un altro team statunitense, poiché Haas ha seguito questa strada da quando è entrata in griglia nel 2016. Per ora non c’è una conferma ufficiale, ma l’accordo, oltre a garantire una base tecnica di alto livello per lo sviluppo, consentirebbe alla squadra di investire in altri ambiti di ricerca e, soprattutto, di reperire il personale necessario per far correre due vetture nel 2026.

Molte squadre in griglia si riforniscono di sospensioni altrove

Oltre alla Haas, la Racing Bulls ha un accordo simile con la squadra gemella Red Bull, mentre la Aston Martin riceve il posteriore completo dalla Mercedes. Dopo aver ricevuto l’approvazione per diventare l’undicesimo team in griglia l’anno prossimo, Cadillac è già una spina nel fianco dei team che corrono in fondo alla griglia.

Gode ​​di diversi vantaggi nella progettazione e nella costruzione della sua prima monoposto, in quanto deve far fronte a meno vincoli normativi nell’uso della galleria del vento e della ricerca CFD rispetto ai 10 team già presenti sulla griglia di partenza.

Nonostante debba rispettare le regole del budget cap 2025, come stabilito dall’articolo 10 del regolamento finanziario, Cadillac potrà contare sul 115 percento del tempo in galleria del vento rispetto alla base standard, proprio come la Sauber, decima classificata.

Pertanto, non dovrebbe sorprendere che i preparativi per il Gran Premio della Cadillac siano ora tenuti sotto stretta osservazione.

Cadillac punta alla vetta con Ferrari?

Mentre i suoi rivali dovranno dividere il tempo nella galleria del vento tra due auto diverse in base a due regolamenti diversi, il nuovo team può dedicare tutte le sue risorse alla sua macchina del 2026. Con la decisione della FIA di inasprire le regole sulla flessibilità dell’ala anteriore a partire dal GP di Spagna di inizio giugno, anche i team che avevano pianificato di dirottare risorse, incluso il personale, al progetto 2026 saranno costretti a rivedere i loro piani per adattare le attuali auto ai nuovi e più severi criteri di verifica.

Cadillac si affida a una delle due gallerie del vento Toyota a Colonia, dove l’ex consulente Pat Symonds ha gettato le basi per sviluppare l’aerodinamica della vettura attorno al propulsore e al cambio della Ferrari.

La Scuderia fornirà la power unit al team finché la General Motors non sarà in grado di costruire il proprio motore entro la fine del decennio. La partnership con il Cavallino Rampante è strategica per fare un ingresso forte con una formazione nuova e inesperta, sebbene il team abbia creato un gruppo di personale esperto che conosce bene il campo.