Button: “La stagione 2021 è una delle migliori”

Jenson Button afferma che la stagione 2021 è stata, fino a oggi, una delle migliori che abbia mai visto

Button afferma che la cosa migliore è che Verstappen e Hamilton, come i rispettivi team, sono molto diversi l’uno dall’altro. I sei circuiti rimanenti per concludere il Mondiale non si somigliano, quindi dominare su circuito può significare non fare altrettanto bene su un altro. Button afferma che la stagione 2021 è una delle migliori a oggi e a tal proposito dichiara: “Sia Hamilton che Verstappen potrebbero vincere il titolo. La cosa migliore è che sono due piloti e due team molto diversi. Anche i circuiti che rimangono sono molto diversi ed è fantastico”

INCIDENTI TRA VERSTAPPEN E HAMILTON: ECCO CHI E’ IL COLPEVOLE PER L’EX PILOTA

In merito agli incidenti avvenuti nella stagione 2021 tra il pilota olandese e il sette volte campione del mondo, Button vede Verstappen colpevole a Monza, poiché sapeva in anticipo che non c’era spazio nella prima variante. A Silverstone, invece, vede Hamilton come il principale responsabile, ma pensa che queste cose possono accadere quando due piloti vanno al limite.

“Per l’incidente avvenuto a Monza, penso che sia colpa di Verstappen, perché sapeva che la porta sarebbe sempre stata chiusa a quel punto. A Silverstone, invece, penso che la colpa maggiore fosse di Lewis. Nessuno dei due voleva cedere ed è quello che succede nelle gare. Dubito che quello di Monza sia l’ultimo incidente” dichiara.

HAMILTON COME SENNA? NON SI POSSONO PARAGONARE, LA FORMULA 1 E’ CAMBIATA

Jenson Button afferma che trova impossibile confrontare Hamilton con altri grandi piloti del passato, come Ayrton Senna o Juan Manuel Fangio. La Formula 1 è cambiata molto negli anni, quindi è possibile fare confronti solo tra piloti della stessa epoca. “Non puoi confrontare i piloti di epoche diverse. E’ molto difficile confrontare Lewis con un Senna o un Fangio. In ogni epoca il modo di guidare è molto diverso. L’unica cosa che puoi fare è confrontare i piloti che sono nella stessa epoca” afferma Button per concludere.