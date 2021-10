Finali Mondiali Ferrari 2021: il programma

Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno sta per tornare in pista con un programma ricco di adrenalina, passione e divertimento

L’attesa per uno degli eventi più importanti del mondo GT è ormai agli sgoccioli: tra il 16 e il 22 Novembre andranno in scena sul circuito del Mugello le Finali Mondiali Ferrari. Dopo la variazione di data subita nei mesi scorsi, dato che in prima battuta l’appuntamento era stato fissato per i primi giorni del mese di Novembre, finalmente tra poche settimane il circuito italiano sarà teatro di una delle manifestazioni più importanti per il monomarca Ferrari.

Si tratta di una vera e propria festa dei motori, che da anni raccoglie appassionati e tifosi di tutto il mondo. L’evento è reso possibile grazie all’impegno e alla passione del team Ferrari Attività Sportive Club Competizioni GT e alla partecipazione dei piloti ufficiali della categoria. Quelli che si apprestano ad arrivare sono sette giorni di pura adrenalina, caratterizzati da un fitto programma quotidiano.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI MONDIALI FERRARI 2021

Le Finali Mondiali Ferrari 2021 andranno in scena tra le splendide colline toscane, all’interno del circuito del Mugello, impianto di proprietà del marchio Ferrari. Come è già stato possibile apprezzare in diverse occasioni, si tratta di un tracciato che sa regalare emozioni e adrenalina: la location perfetta per un evento di questo tipo. Per quanto riguarda il programma, invece, questi saranno gli appuntamenti che si susseguiranno nel corso delle varie giornate:

Martedì 16 Novembre

08:30, Club Competizioni GT – Drivers’ Briefing

09:00 – 09:20, Club Competizioni GT – Track Recognition

09:30 – 12:30, Club Competizioni GT – Private Practice (180′)

14:00 – 17:00, Club Competizioni GT – Private Practice (180′)

09:00 – 11:00, Ferrari Challenge NA, APAC & UK – Test 1 (120′)

11:15 – 13:15, Ferrari Challenge EU – Test (120′)

12:00, Ferrrari Challenge NA – Drivers’ Briefing

13:30 – 14:15, Club Competizioni GT – Free Practice (45′)

14:30 – 16:30, Ferrari Challenge NA, APAC & UK – Test 2 (120′)

18:00, Ferrari Challenge – Team Managers’ Briefing

08:30 – 15:30, Ferrari Challenge – Technical Scrutineering

08:30 – 08:50, F1 Clienti & XX Programme – Track Recognition (20′)

09:00, F1 Clienti & XX Programme – Drivers’ Briefing

09:00 – 09:45, Club Competizioni GT – Private Practice (45′)

10:00 – 10:30, Ferrari Challenge Trofeo Pierlli – Free Practice 1 (30′)

10:45 – 11:10, F1 Clienti – Private Practice (25′)

11:00, Ferrari Challenge Trofeo Pirelli EU – Drivers’ Briefing

11:25 – 11:55, Ferrari Challenge Coppa Shell – Free Practice 1 (30′)

12:10 – 13:15, XX Programme – Private Practice (30′ – 5′ – 30′)

12:30, Ferrari Challenge Coppa Shell EU – Drivers’ Briefing

13:30 – 14:00, Ferrari Challenge Trofeo Pirelli – Free Practice 2 (30′)

14:15 – 14:40, F1 Clienti – Private Practice (25′)

14:55 – 15.25, Ferrari Challenge Coppa Shell – Free Practice 2 (30′)

15:40 – 16:45, XX Programme – Private Practice (30′ – 5′ – 30′)

L’ADRENALINA DEL WEEKEND