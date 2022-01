Brundle sul licenziamento di Masi: “Attenzione a cosa si desidera”

Martin Brundle predica attenzione poiché secondo lui il semplice licenziamento di Masi non risolverebbe i problemi evidenziati nel 2021

Il destino di Michael Masi sembra in questo momento appeso ad un filo. Si avvicina infatti la scadenza data dalla FIA per l’investigazione inerente all’operato del Race Director durante il season finale di Abu Dhabi. Nonostante il livore iniziare, l’opinione del Paddock e degli addetti ai lavori sembra invece adesso essersi assestata su posizioni più miti. L’ex pilota britannico e adesso presentatore Sky Martin Brundle predica attenzione sulla questione Masi. La sola sostituzione dell’australiano potrebbe non essere la panacea per tutti i mali della Massima Serie. D’altronde, come dice il detto, chi lascia la vecchia via per quella nuova sa cosa lascia ma non sa cosa trova…

“Se la FIA vuole che Masi rimanga, e lo stesso Masi volesse rimanere – spiega Brundle durante lo speciale di Sky Sport F1 sul GP di Abu Dhabi – sicuramente non avrebbe margine di errore. Inoltre, chi potrebbe sostituirlo? Attenzione a cosa si desidera in questo caso. Dal mio punto di vista la sua sola sostituzione non risolverebbe il problema. E’ un compito molto arduo per una persona amministrare da sola le 23 gare della stagione. In passato Charlie Whiting e Herbie Blash avevano 16, massimo 18 gare. Avevano tutto sotto controllo, ma adesso tutto è cresciuto esponenzialmente. Quindi se Masi decidesse di restare, sicuramente avrebbe bisogno di supporto“.

Secondo il collega David Croft, gli errori di Masi sono dovuti all’estenuante ritmo tenuto durante tutta la stagione e dalla difficile posizione occupata dall’australiano. Inoltre secondo lui trovare un sostituto non sarebbe un’operazione facile: “Serve qualcuno con tanta esperienza nel motorsport. Eduardo Freitas, storico direttore di gara di Le Mans, ha seguito Masi per tutta la durata del GP di Portimao. Voci di corridoio dicono abbia rifiutato un eventuale coinvolgimento con la Formula 1. Anche Steve Nielsen, direttore sportivo di Libery Media per la Formula 1 avrebbe rifiutato l’incarico. Non credo ci sia qualcuno che possa prendere il posto di Masi adesso”.